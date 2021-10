A magyar külgazdasági és külügyminisztérium felkérésére a négy ország legjobb természetfotósai vállalták 60 képben bemutatni a témát. A minisztérium a Magyar Természetfotósok Szövetségét, a magyar naturArtot kérte fel a projekt megszervezésére és koordinálására. A visegrádi országok legnagyobb természetfotós egyesületei részt vettek a képek kiválasztásában és rendelkezésre bocsátásában. A kiállítást megnyitja Tóth László főkonzul, Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere és Demeter János, a Vadon Egyesület igazgatója. A tárlatot a járványügyi szabályok szigorú betartásával nyitják meg.

KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ AZ EMŰK-BEN. Október 22-én, pénteken 18 órától az Erdélyi Művészeti Központ harmadik emeleti kiállítóterében az Ösztön című, fiatal erdélyi vagy erdélyi kötődésű képzőművészeket bemutató kiállítás záróeseményeként Incze Mózes (sz. 1975, Barót) és Bodoni Zsolt (sz. 1975, Élesd) festőművészek vetített képes előadáson mutatják be fontosabb alkotásaikat és az erdélyi indulástól a külföldi elismertségig vezető utat. A két előadás között Rizmayer Péter (sz. 1977) budapesti születésű, jelenleg Árkoson élő és alkotó vizuális művész portréfilmje is megtekinthető lesz.

EMLÉKKIÁLLÍTÁS. A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet és a Sepsiszentgyörgyi Evangélikus-Lutheránus Egyházközség első ízben mutatja be Erdélyben a Magyar Távirati Iroda (MTI) 56 kép 56-ról című dokumentumfotó-válogatását az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emblematikus képanyagából október 23-án, szombaton 17 órától a sepsiszentgyörgyi evangélikus-lutheránus templomban. A fotók a Bajcsy-Zsilinszky úttól a Corvin közön át, a Parlament és a Kilián György laktanya érintésével az Úri utcai érseki palota után egészen a parlamentig, a Bem-szobortól a Sztálin-szobor maradványáig kalauzolják a tisztelgő utókort a budapesti forradalmi események alakulása nyomán. A tárlaton most megtekinthető képek Tóth László, Samai Antónia, Erich Lessing, Mező Sándor, Fényes Tamás, Munk Tamás, Bojár Sándor, Horling Róbert, Jármai Béla, Müller Lajos, Hollós Tibor, Petrovits László, Bartal Ferenc, Fehérvári Ferenc, Elek Emil, Farkas Tamás és ismeretlen fotósok munkái. Bevezető áhítatot mond Zelenák József evangélikus esperes, ünnepi beszédet tart Mile Balázs konzul – Magyarország Főkonzulátusa, Csíkszereda, a kiállítást megnyitja Szebeni Zsuzsanna – Liszt Intézet, Sepsiszentgyörgy.

Színház

V. MAGYAR SZÍNHÁZFESZTIVÁL. Brassóban a Drámai Színházban október 20–25. között zajlik az V. Magyar Színházfesztivál. A mai program: 19 órától Csehov: Három nővér – a Szabadkai Népszínház magyar társulata előadásában a Drámai Színház nagytermében. Csütörtökön 17 órától Bódi Attila: Lázadni veletek akartam – a Yorick Stúdió kamara-előadása a Drámai Színház kamaratermében, 19.30-tól A Gondolatnak ősze rám köszönt – Szabó Enikő színművész verses-zenés előadóestje a Drámai Színház előcsarnokában.

Jegyeket online a bilete.ro oldalon a www.bilete.ro/v-magyar-szinhazfesztival linken, illetve az RMDSZ brassói irodájában lehet vásárolni (Alecu Russo utca 4. szám, telefon: 0721 297 631) hivatali időben. A nagyszínpadi előadásokra a jegyek ára 40 lej, a stúdió-előadásokra 20 lej. A darabok egy része román feliratozással lesz látható. A fesztivál során minden egészségügyi előírást kötelezően betartanak, így a termekben ötvenszázalékos telítettséggel játsszák az előadásokat. A nézők kizárólag oltottságot igazoló tanúsítvánnyal látogathatják az előadásokat. Kötelező a védőmaszk helyes viselése az előadások teljes ideje alatt.

Könyvbemutató

HOVER ZSOLT református lelkipásztor, író (Magyargyerőmonostor) bemutatja Erdélyi szabadságharc, 1848-49 című történelmi kalandregényét ma 17 órától Köpecen a református egyházközség imatermében, valamint 19 órától Baróton a református egyházközség altemplomában A többkötetes szerző könyvében a szabadságharc eseményeit dolgozta át olvasmányos történetté.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16.30-tól Mancs őrjárat: A film (magyarul beszélő), 17 órától 1956 – Emlékezzünk a hősökre! (magyar dokumentumfilm), 18.15-től Mit látunk az égre nézve? (román felirattal), 18.30-tól Venom 2. – Vérontó (román felirattal), 20.15-től 007 Nincs idő meghalni (román felirattal) és 21 órától magyarul beszélő. Telefon:

0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától napindító gondolatok, 6.15-től Zsolozsma – reggeli dicséret, 6.40-től Ferenc pápa gondolatai a családról, 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 7.05-től ima a hivatásokért, 7.30-tól Megbocsátás imalánc (14.), 8 órától szentmise Besztercéről, 8.50-től A hét plébániája Gábor Annával, 9 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra. Honlap: mariaradio.ro.

Hitvilág

SZENT JÓZSEF-PLÉBÁNIA. Az elsőáldozási felkészítőt elkezdték a III. osztályos gyermekek számára csütörtökönként 16.30-tól a sepsiszentgyörgyi belvárosi plébánián. * A bérmálási felkészítő a 10., 11. és 12. osztályosoknak 22-én, pénteken 19 órától kezdődik, amennyiben a járványügyi rendelkezések ezt megengedik. * Gyerekkórust szerveznek énekelni szerető gyermekeknek: 5–12 éveseket várnak péntekenként 17.30-tól a plébánián. * Barkácsolós hittan lesz szombaton 10–12-ig óvodás és 1–4. osztályos gyerekek részére. * Ezentúl vasárnaponként a 12 órai szentmisét közvetítik a szentjozsef.katolikussepsi.ro honlapon az Élő adás menüpont alatt, ami videóként utólag is visszanézhető.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Bánki Donát utcai Medicom (telefon: 0267 352 659, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

INGYENES MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óráig Mikóújfaluban a kultúrotthon protokolltermében, valamint Esztelneken a kultúrotthonban fogadják az érdeklődőket szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett.

CSAK ELŐJEGYZÉSSEL A VÁROSHÁZÁN. Sepsiszentgyörgy önkormányzata újból bevezeti az előjegyzést a hivatali ügyintézésnél, így mától a hivatal irodáiba kizárólag előzetes bejelentkezés alapján, időpontfoglalással lehet bejutni. Előjegyzést kérni a 0267 316 957-es központi telefonszámon lehet. Az anyakönyvi hivatal a 0267 318 144-es telefonszámon érhető el. Az intézkedést a koronavírus-fertőzések terjedésének megakadályozása érdekében rendelte el az önkormányzat.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postacímünkre is eljuttathatják: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám.

A HÁROMSZÉK – 2030 KÖZÖSSÉGI KONZULTÁCIÓ részeként elmondhatják véleményüket a városról, javaslatokat fogalmazhatnak meg, hogy együtt írjuk szülőföldünk jövőjét. Aki szeretné kitölteni az ívet, az megteheti személyesen Sepsiszentgyörgyön a Martinovics Ignác utca 2. szám alatt hétköznapokon 9–16 óráig, vagy előjegyezheti magát a konzultacio.ro címen.

FŰTÉSTÁMOGATÁS KÉZDIVÁ­SÁRHELYEN. Mától lehet igényelni és leadni kéréseket fűtéstámogatásra a közönségkapcsolati iroda órarendje szerint: hétfőtől péntekig 8–16 óráig. Azok a családok fordulhatnak támogatásért, amelyeknek az egy főre eső havi átlagjövedelme nem haladja meg az 1386 lejt, ez az összeg az egyedülálló személyek esetében havi 2053 lej. A fűtéstámogatás teljes értéke a szolgáltató által kiállított számlán lesz feltüntetve. A kizáró lista, a jövedelmi határértékek, a támogatás összege, valamint a típuskérések a kezdi.ro/ro/directia-de-asistenta-sociala oldalról letölthetőek és tanulmányozhatóak. E-mail: incalzire2021@kezdi.ro.