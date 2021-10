Fájdalommal tudatjuk, hogy a székelytamásfalvi születésű sepsiszentgyörgyi

özv. TUSA IRMA

(szül. BENEDEK)

életének 86. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének.

Az utolsó tiszteletadás 2021. október 21-én 13 órakor lesz a szemerjai református

ravatalozóházban.

Örök nyugalomra 14.30 órakor helyezzük a székelytamásfalvi temetőben.

A gyászoló család

4323499

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, / S nyugalmadat nem zavarja senki. / Életed elszállt, mint a virágillat, / De emléked ragyog, mint a fényes csillag.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi

ifj. MAJOS JÁNOS

életének 47. évében rövid szenvedés után eltávozott

az élők sorából.

Temetése 2021. október 21-én, csütörtökön 15 órakor lesz a szemerjai új temetőben.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4323494

Szívünk mély fájdalmával

tudatjuk, hogy az árkosi

születésű sepsiszentgyörgyi

özv. KANYÓ JUDIT

78 éves korában türelemmel viselt, hosszú betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Végső búcsút 2021.október 22-én 13 órakor veszünk Tőle a szemerjai református

ravatalozóháztól.

Részvétfogadás 12 órától.

A gyászoló család

4323501

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy

SZABÓ LAJOS

nyugalmazott kereskedő

életének 80. évében rövid, de súlyos szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2021. október 22-én 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi római katolikus temetőben.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4323504



Részvét

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek, Szabó Anna Máriának édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmában.

A sepsiszentgyörgyi

Hófehérke Napközi Otthon munkaközössége

4323502

BIRÓ ARANKA elhunyta alkalmából kegyelettel búcsúzunk volt munkatársunktól. Fogadja őszinte részvétünket a gyászoló család.

Az Uzoni Fogyasztási

Szövetkezet munkaközössége

173902



Megemlékezés

„Emlékek varázsa melegíti lelkünk, szívünkben őrizzük Őt, soha nem feledjük. Álmok, emlékek, szép szavak, ez minden, ami a múltból megmaradt. Tátongó űr lelkünkben a hiány, néha kicsit csendesül, de örökké fáj.” Örök hiányát érezve és szeretetét szívünkbe zárva emlékezünk a szerető férjre, édesapára, apósra, a gidófalvi

ifj. KÖLCZE ANDRÁSRA

halálának első évfordulóján. Áldott, szép emlékét

szívünkbe zárva őrizzük.

Szerettei

1116832

„Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, / Ha hozzánk szólnál, ha ránk

nevetnél. / Elvitted a fényt, a derűt, a meleget, / Csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet.” Fájó szívvel és el nem múló szeretettel emlékezünk a gidófalvi

ifj. KÖLCZE ANDRÁSRA

halálának első évfordulóján.

Bánatos szívű édesanyja,

testvére és családja

1116833

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a rétyi születésű

id. FEJES ÁRPÁDRA halálának 10. évfordulóján. Akit szívünk őriz, nem hal meg soha, akit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha. Emléke legyen áldott, pihenése csendes, nyugodt.

Özvegye, két gyermeke,

négy unokája

4323458

Mély fájdalommal és soha el nem múló szeretettel

emlékezem férjemre,

id. CSULAK ISTVÁNRA halálának második évfordulóján és ifj. CSULAK ISTVÁNKÁRA halálának kilencedik évében. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szerető özvegye,

illetve édesanyja

4323467

„Amíg él a szeretet és az emlék, addig igazából nincs halál.” Emlékezünk szüleinkre, a szárazajtai

GECSE BERTALANRA

halálának 16., valamint

GECSE LUJZÁRA (szül. NAGY) halálának 11. évfordulóján. Felejthetetlen emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes.

Szeretteik

4323459

Elmentél tőlünk, nem tudtál búcsúzni, nem volt időd arra, el kellett induljál. Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, elmentél tőlünk egy rideg, hideg útra. Fájó szívvel

emlékezünk a lécfalvi

GÁL KÁROLYRA halálának első évfordulóján. Örök

álmod békés és szép legyen.

Szerettei

4323483

Érted, kiért nem szól most harang, gyújtok egy gyertyát hangtalan. Felcsap az apró láng, lehajtom fejem, s imára kulcsolom csendesen kezem. A neved a szél simítja egy hideg fejfán, a kék ég alatt csak az örök magány. Pótolhatatlan hiányod elviselni nagyon nehéz, de mégis bennünk élsz, mert az emlék erősebb, mint a halál. Kegyelettel, fájó szeretettel emlékezünk a

kézdivásárhelyi születésű

sepsiszentgyörgyi

KOVÁCS ÖDÖNRE halálának negyedik évfordulóján.

Pihenése legyen háborítatlan, emléke áldott és örök.

Szerettei

4323485

Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk dr. HERCZEGH-RÁKOSI SAROLTÁRA és férjére, HERCZEGH MIHÁLYRA haláluk hatodik hónapjában.

A gyászoló család

4323492

Nem múlhat el nap, hogy ne gondolnánk rád, / Hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. / Múlik az idő, a fájdalom

marad, / Betölthetetlen az űr, ami a szívünkben maradt. / Most már nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, / De bármilyen szép is,

nélküled nem lesz ugyanaz. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk az árkosi

BIRÓ ANTALRA halálának 11. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4323493