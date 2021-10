A Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselői és szenátorai jelen lesznek a Cioloş-kormány beiktatásáról döntő mai szavazáskor, de nem fognak szavazni – tolmácsolta a PNL végrehajtó bizottságának döntését Dan Vîlceanu, a párt főtitkára. Hasonlóképp döntött az RMDSZ is.

Hétfő este a Digi24 tévéadónak nyilatkozó Vîlceanu elmondta: a szakbizottsági szavazásokon tartózkodni fognak, mert nem akarnak a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) miniszterjelöltjei ellen szavazni, mivel reményeik szerint a jövőben még együtt fognak kormányozni az USR-vel. A PNL főtitkára kifejtette: nem lehet elvárni a liberálisoktól, hogy lemondjanak frissen megválasztott elnökükről, és miután a Dacian Cioloş által javasolt kabinetet leszavazza a parlament, a PNL Florin Cîţu pártelnököt fogja javasolni Klaus Iohannis államfőnek a miniszterelnöki tisztségre. „Számítunk az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek támogatására, együtt össze fogunk gyűjteni 180 szavazatot. Ahhoz, hogy kormányt alakíthassunk, még szükségünk van 54 szavazatra. (...) Egyezkedni fogunk a törvényhozókkal” – mondta a PNL főtitkára. Vîlceanu ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a Mentsétek meg Romániát Szövetség képviselői és szenátorai is meg fogják szavazni a Cîţu-kormányt.

Vîlceanu nyilatkozatát megerősítette tegnap Florin Cîţu is, a pártelnöktől újságírók azt is megkérdezték: a szavazástól való tartózkodás maga után vonhatja-e az USR-vel való „kibékülést”? Válaszában az ügyvivő kormányfő rámutatott, alakulata érettségről és nyitottságról tesz tanúbizonyságot azzal, hogy nem szavaz a Cioloş-kabinet ellen. „Megmutatjuk, hogy túl akarunk már lépni ezen. Ami történt, megtörtént, most oldjuk meg a problémát” – fogalmazott.

Cîţu ugyanakkor kizárta annak lehetőségét, hogy a PNL ne őt javasolja miniszterelnök-jelöltnek.

Azt is elmondta, hogy ha az USR is a nyitottság jeleit mutatja, kezdeményezni fogja a PNL vezetősége által hozott azon határozat visszavonását, miszerint nem alakítanak többséget ezzel a párttal.

Hogy az RMDSZ törvényhozói is jelen lesznek a Cioloş-kormány beiktatásának szentelt mai parlamenti ülésen, de nem fognak szavazni, azt Csoma Botond, az alakulat képviselőházi frakcióvezetője jelentette be az RMDSZ tegnapi, együttes frakcióülése után. Csoma Botond hozzátette, hogy ha a Cioloş-kabinetet a parlament nem iktatja be, az RMDSZ részt fog venni a további kormányalakítási tárgyalásokon. „Részt veszünk a tárgyalásokon, minél előbb kormányra van szükségünk. Nagyon sok függ attól, hogy az államelnök kit bíz meg kormányalakítással, és az illető képes lesz-e parlamenti többséget szerezni” – magyarázta Csoma.

Eközben tegnap megtörtént a Dacian Cioloș által javasolt miniszterek meghallgatása, a parlamenti szakbizottságok negatívan véleményezték a jelölteket. Anca Dragu szenátusi házelnök, az USR politikusa kifejtette: az európai ügyekért felelős szenátusi szakbizottság tagjaként az európai alapokért felelős miniszteri posztra javasolt Cristian Ghinea meghallgatásán vett rész, és azt tapasztalta, hogy a testület tagjai nem a jelölt felkészültsége vagy eddigi teljesítménye, hanem „zárt ajtók mögött született egyezségek” alapján szavaztak. Anca Dragu a látottak alapján azt a közvetkeztetést vonta le, hogy az új, tiszta múltú politikai osztály „ismételten elkülönül a változatlan szokásjog szerint működő, régi politikai osztálytól”.