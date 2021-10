„Fontos, hogy a városvezetéssel együttműködve cseréljük ki a leggyakoribb meghibásodások helyszínén a vezetékeket: a tapasztalat azt mutatja, hogy ezekben az övezetekben megoldódnak a gondok. A hálózat konszolidálásának folyamata halad, ami mindenképp pozitív. A tempót szeretnénk gyorsítani, de ez pénz kérdése is, elengedhetetlen a további együttműködés a városi önkormányzattal, ami eddig eredményesnek bizonyult” – fogalmazott Kozsokár Attila, a Közüzemek Rt. igazgatója.

Pap Lajos, a vízszolgáltató kézdivásárhelyi regionális koordinátora a részleteket ismertetve kifejtette: a munkálatok során 300 méter gerincvezetéket cseréltek ki, húsz családi ház kapott új lekötést, illetve egy társasháznál is történt ilyen csere. Pap Lajos arra is rámutatott, hogy az elmúlt időszak vezetékcseréivel együtt azt is lehetővé akarták tenni, hogy egy komolyabb probléma esetén ne kelljen a város nagy részét víz nélkül hagyni: az a hálózat korábbi állapotában komoly gondot jelentett, az újabb beruházások azonban lehetővé teszik a szakaszolást, azaz már nem szükséges minden esetben nagy területen elzárni a vizet.

A beruházások fontosságát a 2019, 2020 és 2021-es év első kilenc hónapjában bejelentett meghibásodások összehasonlításával lehet a leginkább lemérni: 2019-ben 81, 2020-ban összesen 122 csőtörés volt ebben az időszakban, idén pedig 55. „Az 55 még mindig magas szám, de 67-tel kevesebb probléma, mint az azt megelőző évben, érezhető javulás. Azt mutatja, hogy a város által vezetékcserére fordított összeg jó helyre kerül: reméljük, hogy év végéig nem romlik a statisztika drasztikusan, de ami még fontosabb, hogy továbbra is lesz pénz a problémás övezetek felújítására. Azt tapasztaljuk, hogy a városvezetés érti a helyzet fontosságát és a továbbiakban is tudunk együtt tenni a problémák megszüntetése érdekében” – összegzett Kozsokár Attila.