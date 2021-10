Pénzbírság, illetve felülszámlázás sújthatja azokat, akik a hétvégi házaiknál keletkezett hulladéktól nem megfelelően szabadulnak meg, vagy otthonaikból nagyobb mennyiségű hulladékot szándékoznak elszállíttatni a köztisztasági vállalattal, mint amit a szerződésük lefed, ezért továbbra is azt ajánlják, hogy ilyen esetekben a rendelkezésre bocsátott hulladékzsákokat használja a lakosság – hívja fel a figyelmet a Tega Rt. vezetősége. A vállalat arról is tájékoztat, hogy a lehullott falevelek miatt megnövekedett mennyiségű zöld hulladékot városszerte hiánytalanul elszállítják, ha ezt az ügyfelek átlátszó zsákba gyűjtik össze.

A cég közlése szerint minden esetben kénytelenek magasabb számlát kiállítani, amikor a magánházak lakói nagyobb mennyiségű hulladékot helyeznek ki, mint amit a szerződés lefed. Az ok egyszerű: egy köbméter hulladék elszállítása 155 lejbe kerül a vállalatnak, s minden pluszmennyiség többletköltséget jelent. A magasabb számlát el lehet kerülni, ha a többlethulladékot a Tega által biztosított 5 lejes zsákokban helyezik ki. Az ár tartalmazza a szállítási és a hulladékfeldolgozási illetéket is, így utólagos költséget nem jelent. A zsákokat Sepsiszentgyörgyön a vállalat Ág utcai, illetve Energia utcai székházában lehet megvásárolni, a falvakban, községekben pedig a boltokban, de árulják a szemétszállító járműveken is, illetve a díjbeszedőktől is lehet kérni.

A hétvégi házakban keletkezett hulladék kapcsán sokan érdeklődnek, hogy mi történjen, nem szeretnék azt a közterületi szemetes kosarakba gyömöszölni, ráadásul ez a megoldás – pláne a patakparton, erdőszélen „felejtés” – súlyos pénzbírsággal járhat. Az említett hulladékzsák ez esetben is megoldás – közli a Tega.

Végezetül a vállalat felhívja a baróti, illetve sepsiszentgyörgyi háztulajdonosok figyelmét, hogy az őszi kerttakarításból keletkező zöldhulladékot a magánszemélyektől mindenképp elszállítják, ingyenesen, ha szükséges, több fordulóban is, ám csakis abban az esetben, ha átlátszó zsákokban helyezték ki. Nagyon fontos, hogy erre a célra ne az üvegeknek vagy az újrahasznosítható hulladéknak való zsákokat használják. Amennyiben azonnali szállítást szeretnének, ők is élhetnek az ötlejes zsák által nyújtott lehetőséggel.