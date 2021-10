Kitartanak az oltásellenesek

A megye kórházaiban szinte minden ágy foglalt a COVID-betegek számára elkülönített részlegeken, több mint ezren vannak otthoni karanténban, illetve elszigetelésben, ennek ellenére alig növekszik a lakosság átoltottsága – derül ki a megyei közegészségügyi igazgatóság nyilvántartásából.

Érdeklődésünkre Ágoston László megyei közegészségügyi igazgató elmondta, vannak települések, ahol semmilyen meggyőző munka nem hoz eredményt, hiába megy mobil oltócsapat a helyszínre, a lakosság elutasítja a vakcinát. Bölön továbbra is ötszázalékos átoltottság alatt szerepel a vonatkozó kimutatásban, de jó néhány felsőháromszéki falu sem áll túl jól, ezért a napokban Esztelnekre, Kézdiszentlélekre és Torjára küldenek mobil oltócsapatot – mondta az igazgató.

A megyei közegészségügyi igazgatóság adataiból kiderül, októberben mintegy ötezer adag oltóanyagot használtak fel a háromszéki oltási központokban, ennek felét olyan személyek kapták, akik a harmadik dózist kérték, a családorvosoknál kevéssel több mint ezren igényelték az immunizálást ebben a hónapban, és alig több mint háromszázan kérték a vakcina első adagját. Háromszéken továbbra is a családorvosok kevesebb mint harmada, azaz huszonkilencen vállalják az immunizálást, akik eddig összesen hatezer személyt oltottak be, ami rendkívül kevés, hisz ha csupán az ő pácienseikkel számolunk, akkor is több mint negyvenötezer személyről van szó.

A koronavírus elleni védőoltás mindkét adagját, illetve a Johnson & Johnson vakcina egyetlen dózisát eddig kevéssel több mint 34 ezren kapták meg a háromszéki oltási központokban és hatezren a családorvosoknál, a 12 év fölötti kiskorúak átoltottsága továbbra is nagyon alacsony, iskolánként alig akad egy-két tanuló, akit beoltottak. Eddig egyetlen iskola igényelt mobil oltócsapatot, a kiosztott teszteket is kevesen használják, s bár több mint tizenháromezer 12 év fölötti diák részesülhetne az immunizálásban, alig több mint tizedük élt ezzel a lehetőséggel.