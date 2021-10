Civil Licit Csernátonban

A Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) adománygyűjtő akció­ján ezúttal is olyan programokra lehet licitálni, melyek a közösségépítést szolgálják, a legkisebb felajánlható összeg 50 lej. Bereczki Kinga, a HKA ügyvezetője hétfőn ismertette, felhívásukra nyolc tervet küldtek be Sepsiszentgyörgyről, Kézdivásárhelyről, Barótról és Kézdiszentlélekről, ezek közül pedig hármat népszerűsítenek a szerdai rendezvényen. Az egyik pályázat honismereti kirándulások szervezését célozza 450 gyermek számára, egy másik a nemzetközi TedX események népszerűsítését tűzte ki célul a megyeszékhelyen, míg a szentléleki pályázók, a Perkő Néptáncegyüttes a székely hagyományos ünnepeket bemutató előadás összeállítására gyűjt forrásokat. A szervezők a helyszínen történő adománygyűjtésre fektetik a hangsúlyt, de felmerült az is, hogy akár élőben közvetítsék a rendezvényt, lehetőséget biztosítva így arra, hogy azok is csatlakozzanak és támogassák az elképzeléseket, akik nem tudnak személyesen részt venni a jótékonysági eseményen – hangzott el. (dvk)