Hétfőtől nem csak az elemisták, hanem minden iskolás két hét vakációra megy, a maszkviselés kötelező lesz kül- és beltéren egyaránt, éjszakai kijárási tilalmat vezetnek be a beoltatlanoknak, napközben a legtöbb helyre csak a védettséget igazoló "zöld igazolvánnyal" lehet majd belépni - többek között ezeket a korlátozó intézkedéseket jelentette be Klaus Iohannis államfő szerda este, a koronavírus-járvány megfékezésében illetékes kormányzati tisztségviselőkkel való tanácskozást követően.

Klaus Iohannis: addig van szükség korlátozásokra, amíg a kétkedőket is sikerül meggyőzni, hogy a világjárvány csak oltással fékezhető meg

Klaus Iohannis azt követően hívta megbeszélésre Florin Cîţu ügyvezető kormányfőt, Cseke Attila ügyvezető egészségügyi minisztert, Lucian Bode ügyvezető belügyminisztert, Raed Arafat belügyi államtitkárt és a Fertőző Betegségeket Ellenőrző és Felügyelő Országos Központ igazgatóját, dr. Adriana Pistolt, hogy kedden rekordot döntött mind az új koronavírusos megbetegedések, mind a Covid halálos áldozatainak a száma. Az államfő a tanácskozást azzal a céllal hívta össze, hogy meghozzák azokat a korlátozó intézkedéseket, amelyek a kialakult helyzetben még segíthetnek megvédeni a polgárok életét.

Szerda esti sajtónyilatkozatát Klaus Iohannis azzal kezdte: a koronavírus-járvány megállításának egyetlen eszköze az oltás. Példaként a nyugat-európai államokat említette, ahol a lakosság nagyrésze be van oltva, és ahol a járvány negyedik hullámának nem volt akkora hatása, mint Európa keleti felén, ahol alacsony az átoltottság. “Nálunk, Romániában valóságos katasztrófa történik, emberek százai halnak meg naponta, tízezrek fertőződnek meg minden nap. Kedves románok, ha azt akarjuk, hogy véget érjen ez a pandémia, oltassák be magukat, ha nem akarnak kórházba és intenzív terápiára kerülni, oltassák be magukat!” - nyomatékosította az államfő.

Iohannis hozzátette, hogy a lakossági átoltottság jelentős növekedéséig a hatóságok kénytelenek lesznek újabb korlátozásokat bevezetni. Nyilvánvaló, az iskolák a legkitettebbek, ezért hétfőtől nem csak az elemi osztályok, amelyeknek amúgy is vakáció következett, hanem a középiskolások és a gimnazisták is két hét szünidőt kapnak, ismertette a tanácskozáson született döntést (a tanügyminisztérium tegnapi tájékoztatása szerint 16 168 óvodás és iskolás, valamint 5590 tanügyi alkalmazott Covid-fertőzött - szerk. megj).

Korlátozó intézkedésként hétfőtől újra kötelező lesz a maszk viselése kül- és beltéren egyaránt, éjszakánként a beoltottakon és a munkájukat végző személyeken kívül mindenki számára kijárási tilalom lesz érvényben, nap közben pedig Covid-igazolványhoz kötik a részvételt bizonyos tevékenységekben. Az oltatlanok további korlátozásokra számíthatnak - ismertette az államfő, hozzátéve, a kormány legkésőbb pénteken hoz határozatot az intézkedésekről, miután az országos vészhelyzeti bizottság és a szakemberek kidolgozzák és jogi formába öntik a részleteket.



Messze a csúcs

Bár a stratégiai kommunikációs törzs szerdai jelentésében a járványügyi sarokszámok enyhén csökkentek a keddi adatokhoz képest - a kedd délelőtt - szerda délelőtti időszakban 17 158 személynél mutatták ki a fertőzést, mintegy 17oo-al kevesebbnél, mint előző nap, és 414-en haltak meg a kór következtében, mintegy másfélszázzal kevesebben, mint előző nap -, mind a hétnapi új fertőzések, mind a hétnapi halálesetek száma folyamatosan nő, az általuk rajzolt görbe az elmúlt napokban számottevően nem laposodott, ami azt jelenti, hogy messze még a negyedik hullám tetőzése.

Cseke Attila megbízott egészségügyi miniszter egy kedd esti televíziós interjúban úgy vélte: az év végéig biztosan túljut az ország a negyedik hullám tetőzésén, de addig még sok van, és az egészségügyi rendszerre nehezedő nyomás tovább fokozódik. A miniszter szerint a tetőzés után is probléma marad, hogy rendkívül alacsony (mintegy 36 százalékos) a beoltottak aránya, így az ország továbbra is ki lesz téve az újabb hullámoknak.

A szerdai hivatalos adatok szerint húszezerhez közelít a koronavírussal kórházban kezelt betegek száma, akik közül csaknem 1800-an szorulnak intenzív terápiás ellátásra. A hírtelevíziók szerint e számoknak a kórházak és az intenzív osztályok befogadóképessége szab határt. A betegfelvételi osztályok előtt mentőautók sorakoznak arra várva, hogy legalább egy folyosón elhelyezett széken hagyhassák a beszállított betegeket.



Románia segítséget kért

Újabb telefonbeszélgetésre került sor szerdán Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter és Stella Kyriakides uniós egészségügyi biztos között. A szaktárca közleménye szerint Cseke arról tájékoztatta az uniós biztost, hogy Romániában még nem tetőzött a negyedik járványhullám, és hogy a lakosság átoltottsága “az utóbbi időben nőtt ugyan, de nem kielégítő mértékben”. Cseke Attila ismét támogatást kért az uniós biztostól annak érdekében, hogy a romániai kórházak megfelelő mennyiségű tocilizumab gyógyszerhez jussanak, amely a súlyos állapotban lévő Covid-betegek kezelésében elengedhetetlen. Ugyanakkor meghatározatlan időre egészségügyi csapatok küldését kérte Romániába, amelyek segítséget nyújthatnak a hazai orvosoknak a járvány elleni küzdelemben.

Cseke Attila kedden hasonló ügyben beszélt lengyel hivatali kollégájával, Adam Niedzielskivel is, akitől ígéretet kapott, hogy fontolóra veszik Románia egészségügyi segélyezését.



Megszólalt az ortodox egyház is

Arra kérte szerdán a híveket az ortodox egyház nevében a Román Patriarkátus szóvivője, hogy vegyék komolyan a koronavírus-járványt, és hallgassanak az orvosok tanácsaira. Vasile Bănescu felhívta a hívek figyelmét arra, hogy az intenzív terápiás kórházi részlegek már nem tudják ellátni a haldokló betegeket, a halottasházak is megteltek. Szerinte az “abszurd összeesküvés-elméletek által táplált halálos szkepticizmus” miatt vált válságossá az egészségügy helyzete. “Ilyen körülmények között mindegyikünknek az a sürgős és racionális kötelessége, hogy legalább az utolsó órában vegyük nagyon komolyan ezt a betegséget, és hallgassuk meg nagyon figyelmesen az orvosok és csakis az orvosok tanácsait, akiknek mély hálával tartozunk” - üzente az ortodox egyház szóvivője.

Az oltás hatása

A teljeskörű beoltottság legalább 20-szor csökkenti annak rizikóját, hogy a koronavírussal való megfertőződés elhalálozáshoz vezessen - jelentette ki Valeriu Gheorghiţă, az országos oltási kampányt koordináló bizottság (CNCAV) elnöke a Román Oltáspárti Fórum tegnapi nyitórendezvényén. Gheorghiţă szerint az oltásellenes mozgalom pont azért kapott szárnyra, mert az oltást támogató kampány gyenge. Hibáztatta azokat az egészségügyi alkalmazottakat - orvosokat, asszisztenseket -, akik nemhogy nem javasolták a védőoltást, hanem hevesen ellenezték azt, ugyanakkor felrótta, hogy a szakmai társaságok, orvosok nem vettek aktívabban részt a félretájékoztatás felszámolásában, mivel feladataik közé tartozik a tudományos, egészségügyi nevelés előmozdítása is.