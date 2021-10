A női kosárlabda Európa-kupa (Ek) csoportkörének első fordulójában a török Elazığ hazai környezetben 74–67-re verte a magyar UNI Győr csapatát, míg a Zoran Mikes edzette zöld-fehérek 86–64-re kaptak ki az ukrán BC Prometej vendégeként. Azóta sok víz lefolyt az Olton. Ötszörös bajnok és hatszoros kupagyőztes csapatunk közös megegyezéssel szerződést bontott az orosz Marina Bașsal, továbbá komolyan meg kellett dolgoznia a hétvégi bajnoki diadalért, amit a Konstancai Phoenix ellen ért el (79–61). A török lányok két győzelemmel abszolválták a görög PAOK gárdájával szemben az Ek-selejtezőt, a vasárnapi bajnoki nyitányon viszont 103–61 arányban kikaptak az együttesünk számára is ismerős Hataytól. Az Aziz Akkaya edzette Elazığ 15 fős játékoskeretét két amerikai, egy-egy orosz, fehér­orosz és francia mellett tíz török játékos alkotja, akik átlagmagassága 185 centiméter, míg átlagéletkorunk 24 esztendő.

„Mivel elvesztettük első Ek-meccsünket, így nekünk egyértelműen a győzelem a cél, ehhez pedig magabiztosnak kell lennünk a pályán, és a szurkolóink támogatására is szükség lesz. Hullámvölgyben vagyunk, de innen már csak felfelé vezethet az utunk. Úgy érzem, hogy a Konstanca elleni bajnoki második félidejében valamiféle életjelt adtunk magunkról, emellett tudjuk, milyen energiákat kell megmozgatnunk egy nemzetközi meccs megnyeréséhez, és ha ezt megszorozzuk kettővel, akkor meglehet a csütörtöki diadal” – nyilatkozta az esti párharcra készülve Zoran Mikes, a megyeszékhelyi együttes bosnyák edzője.

A hatályos járványügyi szabályok értelmében csak az ülőhelyek 30 százaléka használható a Sepsi Arénában, így 930 néző lehet ott a zöld-fehérek csütörtöki mérkőzésén. A találkozóra csak védettségi igazolással rendelkezők léphetnek be, 18 éves korig ingyenesen, felnőtteknek 15 lejbe kerül egy jegy. (t)