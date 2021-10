A mérkőzés első helyzetét – Ryan Mmaee révén – a bátran kezdő Ferencváros hagyta ki, utána viszont inkább a skót csapat támadott, így az első védést Dibusz Dénes mutatta be. Bár a Celtic egyértelmű mezőnyfölényben játszott, a magyar bajnok nem adta fel a támadások lehetőségét, szórványos akciói veszélyt is hordoztak magukban. Szünetig a kapusoknak nem sok dolguk volt, annak ellenére sem, hogy kifejezetten jó iramú mérkőzést vívott egymással a két zöld-fehér gárda. A fordulást követően még nagyobb fölénybe került a hazai együttes, amely az 57. percben a vezetést is megszerezte Kyogo Furuhashi góljának köszönhetően. Ezt követően a Ferencváros beszorult, a skót együttes pedig akár meg is duplázhatta volna előnyét, Dibusz azonban kivédte Callum McGregor büntetőjét. A válogatott kapus bravúrja után rendezte sorait a magyar bajnok, de csak elvétve tudott megindulni a skót kapu felé. A hajrára elfáradt a Ferencváros, ezt kihasználva a 81. percben a Celtic Vécsei Bálint öngóljával eldöntötte a három pont sorsát.