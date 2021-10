Jelenleg egy tizenhat napos és egy három hónapos fertőzött kisbabát is ápolnak a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban, ahol velük együtt 77 koronavírusos páciens ellátásáról gondoskodnak. Kovásznán 89, Kézdivásárhelyen 18, Baróton pedig 9 COVID-fertőzöttet kezelnek – közölte tegnapi tájékoztatóján a megyei kórház menedzsere.

Ebben az időszakban nagy nyomás nehezedik a kórházra, de továbbra is fontos számukra, hogy a nem COVID-eseteket is el tudják látni, átlagban napi kétszáz beutaltat tartanak nyilván utóbbi kategóriából. A tegnap déli adatok szerint a megyei kórházban ápolt 77 koronavírusos beteg közül 66-ot a fertőző osztályon kezelnek, 97 százalékban súlyos esetekről van szó, az érintettek többsége folyamatos oxigénpótlásra szorul – közölte a kórházvezető. Az említett két kisbabán kívül egy tizennyolc év alatti nagyobb gyermeket is a fertőzöttek osztályán kezelnek, itt a 66 páciensből összesen négyen kapták meg korábban a koronavírus elleni oltás valamelyik változatát. A COVID-sebészeten két pácienst ápolnak. Az intenzív terápián kilenc beteg életéért küzdenek, akik közül hárman lélegeztetőgépre szorulnak, négyen magas nyomású oxigénellátásban részesülnek, kilencükből hárman voltak korábban beoltva koronavírus ellen.

Újságírói kérdésre válaszolva András-Nagy Róbert elmondta, a nem COVID-betegek esetében minden alkalommal az érintett szakorvos mérlegeli, hogy kinek van elengedhetetlenül szüksége gyors beavatkozásra, kezelésre, és ennek függvényében dönt a továbbiakról, esetenként a kórházi beutalásról is. Mérlegelik az átszervezést, hogy a jelenleginél több ágyat tudjanak felszabadítani a koronavírussal fertőzött betegek számára, de ezt úgy kívánják megtenni, hogy ez ne menjen a nem COVID-os páciensek ellátásának kárára – mondotta a menedzser. Az intenzív terápiás ellátás tekintetében is van bővítési stratégiájuk, de ezt nem szeretnék bevetni, mert a jelenlegi kilenc COVID-ágy is megterhelő az osztály hagyományos részlege mellett – hangsúlyozta a kórház menedzsere.

András-Nagy Róbert szerint a fertőzőosztályon végzett ellátás sok esetben egyfajta intenzív terápiához hasonló, ami mentesíti az érintett osztályt azoktól az esetektől, amelyek megoldhatóak ezen a részlegen, itt együttműködik kardiológus, belgyógyász, diabetológus, onkológus azért, hogy az érintett páciens helyzetét több irányból felmérjék.

A megyei közegészségügyi igazgatóság nyilvántartásában szereplő közel ezer háromszéki aktív esetből jelenleg közel kétszázan vannak kórházi ellátásban, az intenzív terápiára szorulókat ellenben csak a megyei kórházban tudják biztonságosan ellátni, mivel csak ebben az intézményben működik folyamatos intenzív terápiás ügyeleti vonal. A beoltottak körében tapasztalt megfertőződések tekintetében egyértelmű, hogy a betegség lefolyása jóval enyhébb az oltást elutasítókéhoz viszonyítva, ebben az esetben is a társult betegségek a meghatározóak, hogy miként alakul az érintett állapota – mondta András-Nagy Róbert.