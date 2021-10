A koronavírus okozta járvány megfékezését célzó alapvető tudnivalókról és teendőkről is szó esett azon a beszélgetésen, melyet a Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi szervezete hívott össze hétfőn az Őrkőn. A szervezet munkatársai ugyanakkor az oltás fontosságáról is beszámoltak a rendezvényen, mert azt tapasztalják, nagyon sok a tévhit ezzel kapcsolatosan a roma közösségben is.

A Máltai Szeretetszolgálat a Romák Országos Ügynöksége által kiírt pályázaton nyert, így szervezhette meg az ismeretterjesztő találkozókat Sepsiszentgyörgy mellett több településen, így Păuleascán, Bihardiószegen, illetve Maros megyében is. Említett helyszíneken a szervezet aktívan jelen van, ismerik munkatársaikat, ahogyan ők is a közösség tagjait – számolt be az előzményekről lapunk érdeklődésére Székely Róbert programfelelős. Hozzáfűzte, a világot uraló járvány a roma közösségeket sem kerüli el, de azt tapasztalják, az itt élők nem tudják, miként lehet megfékezni a vírus terjedését, s hatalmas a bizalmatlanság körükben az oltással szemben. Sokan a közösségi médiában terjedő álhíreknek hisznek, s attól tartanak, hogy az oltással chipet juttatnak szervezetükbe – hozta fel példaként Székely Róbert.

Az őrkői multifunkcionális központban összegyűlt mintegy nyolcvan résztvevőnek a szeretetszolgálat munkatársai az alapvető higiéniai szabályokról beszéltek, de a fertőzés megelőzésének lehetőségeiről, valamint a maszkviselés fontosságáról is szó esett, s ismertették az oltással kapcsolatos tudnivalókat is. A rendezvényen jelen lévő felnőttek közt szórólapokat és egészségügyi csomagokat is szétosztottak, ezeket a romák ügynöksége bocsátotta a szervezet rendelkezésére.

Felvetésünkre Székely Róbert elmondta, mindössze egy olyan őrkői résztvevőről tud, aki be is oltatta magát. Abban bízik, hogy a tájékoztató révén sikerült tisztább képet nyújtaniuk a járványról, olyan tudnivalókat átadni, melyekből az őrkőiek megértik, hogyan tudnak védekezni a vírussal szemben.