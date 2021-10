Bocsánatkérés a parlamentből

Előző írásunk

2021-10-21: Közélet - Demeter Virág Katalin:

A koronavírus okozta járvány megfékezését célzó alapvető tudnivalókról és teendőkről is szó esett azon a beszélgetésen, melyet a Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi szervezete hívott össze hétfőn az Őrkőn. A szervezet munkatársai ugyanakkor az oltás fontosságáról is beszámoltak a rendezvényen, mert azt tapasztalják, nagyon sok a tévhit ezzel kapcsolatosan a roma közösségben is.