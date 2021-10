Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya,

nagymama, dédnagymama, rokon és ismerős,

özv. KIS ANNA

(szül. IMRE)

életének 77. évében, özvegységének 10. hónapjában 2021. október 21-én visszatért

Teremtőjéhez.

Drága halottunk földi

maradványait október 23-án 13 órakor helyezzük örök

nyugalomra a szemerjai új református temetőben.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4323539

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az árkosi

TÉGLÁS ERZSÉBET

(szül. KOVÁCS)

életének 70. évében rövid szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2021. október

23-án, szombaton 14 órakor lesz az árkosi temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt fél órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4323541

Szívünk mély fájdalmával

tudatjuk, hogy a kálnoki

TÉGLÁS IRMA

életének 79. évében hosszas betegség után csendesen elhunyt.

Temetése 2021. október

23-án, szombaton 14 órakor lesz a kálnoki ravatalozóháztól az unitárius temetőben.

Részvétfogadás pénteken

18 órától.

A gyászoló család

4690/b

Mély fájdalommal tudatjuk

rokonainkkal és

ismerőseinkkel, hogy a

sepsiszentgyörgyi

GÁSPÁR PIROSKA

(szül. GÁL)

volt egészségügyi alkalmazott

életének 86. évében rövid

betegség után elhunyt.

Drága halottunk földi

maradványait 2021. október 23-án, szombaton 13 órakor helyezzük végső nyugalomra a közös temető

ravatalozójától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Drága halottunk, emléked szívünkben örökké élni fog, nyugodj békében.

A gyászoló család

4323528

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, anyós, rokon, az atyhai születésű

sepsiszentgyörgyi

NAGY-GALACI MÁRIA

(szül. MIKLÓS)

életének 80. évében hosszas szenvedés után csendesen elhunyt.

Drága halottunk földi

maradványait 2021. október 22-én, pénteken 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a közös temető

ravatalozójától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4323515

Mély fájdalommal és szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagy­mama, testvér, anyós,

anyatárs, közeli és távoli

rokon, jó szomszéd,

a sepsiszentgyörgyi

KERESZTES ZOLTÁNNÉ

CZINE EMÍLIA

szíve életének 83.,

házasságának 61. évében 2021. október 21-én

megszűnt dobogni.

Életét a hűség és szeretet jellemezte mind a családban, mind a munkahelyén.

Drága halottunkat október 23-án 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a belvárosi katolikus temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Felejthetetlen emlékét örökre megőrzi

özvegye, két fia, menyei

és három unokája

4323531

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a dálnoki születésű

sepsiszentgyörgyi

LAKATOS OLGA

86 éves korában rövid, de türelemmel viselt betegség után elhunyt.

Temetése 2021. október

23-án, szombaton

13 órakor lesz a vártemplomi temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt fél órával a sírnál.

A gyászoló család

4323536



Részvét

Megrendülve értesültünk PIȘTEA JĂNICĂ megyei

tanácsos elhunytáról. Őszinte részvétünk a gyászoló

családnak.

Kovászna Megye Tanácsa

850

Őszinte részvétünk a Majos családnak ifj. MAJOS JÁNOS elvesztése miatt érzett

fájdalmában.

Nyugodjon békében.

A Vasile Goldiș utca 11. szám, 24-es tömbház lakóközössége

4323524



Megemlékezés

Soha el nem múló szeretettel és fájdalommal emlékezünk a zabolai születésű kilyéni FEJÉR JÓZSEFRE, aki ma hat hónapja távozott szerettei

köréből. Emléke legyen

áldott, nyugalma békés.

Gyászoló özvegye,

fia és családja

4689/b

„Keresheted őt, nem leled, hiába, / se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, / a múltba sem és a gazdag jövőben / akárki megszülethet már, csak ő nem. / Többé soha / nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya. / Szegény a forgandó, tündér szerencse, / hogy e csodát újólag megteremtse.”

(Kosztolányi Dezső)

Kegyelettel és mély

fájdalommal emlékezünk drága szerettünkre,

MÁTHÉ DÉNES tanárra

halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes.

Szerettei

1116845

Fájó szívvel emlékezünk a sepsikőröspataki

PARA BÁLINTRA

halálának 5. évfordulóján.

Szerettei

1116841

„Amíg él a szeretet és az emlék, addig igazából nincs halál.” Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ AJNÁCSKÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

1116839

Fájó szívvel emlékezünk GYÖRGY SÁNDOR fizika–kémia szakos tanárra halálának harmadik évfordulóján.

Szerető családja

20575

Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még. / Megtölteni szépséggel a családod életét. / Elmentél, s veled együtt eltűnt a remény, / De lelkünk egy darabja utadon elkísér. / Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy, / Mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk TAMÁS NOÉMIRE halálának első évfordulóján.

Özvegye, édesanyja,

testvére és családja, valamint szerető hozzátartozói

4323489

Szomorú szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága szüleinkre, a sepsiszentgyörgyi

KOVÁCS DEZSŐRE halálának 5. és KOVÁCS ÉVA MÁRIÁRA (szül. BARTHA) halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise október 24-én, vasárnap 11 órakor lesz a központi református templomban. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

4323488

Álmodtál egy öregkort, csodásat és szépet, de a hirtelen halál mindent összetépett. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a mikóújfalusi

vitéz URSZULY SÁMUELRE, aki hat hete távozott közülünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Emlékét őrzik

szerettei, barátai

1116838

Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk VERES JÓZSEFRE

halálának 10. évfordulóján.

Szerettei

4323495

Bús temető csendes susogása, oda megyünk hozzád, ez maradt csak hátra. Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, minket és mindent, amiért küzdöttél. A Jóisten áldja drága jó szívedet, angyalok simogassák dolgos két kezed. Nem hagytál el minket, csak pihenni mentél, köszönjük, hogy éltél és minket szerettél. Szívünk fájdalmával és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a zaláni születésű

SZILÁGYI DÉNESRE, akit ma egy éve kísértünk utolsó

útjára. Áldott legyen a föld, ahol örök álmát alussza.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerető családja

4323500

Nem múlhat el nap, hogy ne gondoljunk rád, / Hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. / Múlik az idő, a fájdalom marad, / Betölthetetlen az űr, ami a szívünkben maradt. / Most már nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, / De bármilyen szép is, nélküled nem lesz ugyanaz. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi SZAKÁCS GYÖRGYRE halálának első évfordulóján.

Bánatos özvegye, lánya

és családja

4323505

„Az élet lassan elfakul / és nem lehet ellene tenni. / Színes csodákban szürke semmi / fakul és hervad és lehull.” (Tóth Árpád) Fájó szívvel emlékezem MÁTYÁS TÜNDÉRE (szül. KICSI) halálának 14. évfordulóján.

Lóránt

4323533

Egy pillanat volt, és megállt a szíved, amelyben nem volt más, csak jóság és szeretet. Egész életen át dolgozva éltél, bánatot ránk hagyva csendesen elmentél. Fájó szívvel emlékezünk BERDE JÓZSEFNÉ MÁRIÁRA, aki hat hónapja távozott

szerettei köréből. Hiányodat minden percben érezzük.

Drága Marika, nem ér nálad nélkül a mi életünk semmit.

A gyászoló család

4323529

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk FLÓRA GÁBOR újságíróra halálának 9. évfordulóján. Drága emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4323532

Egy perc volt, s elszállt életed, itt hagytál minket, akik szerettek téged. Imádtad családod, mindenkit szerettél, akkor voltál boldog, ha örömöt szereztél. Meghalt egy lélek, amely élni vágyott, egy áldott kéz, mely dolgozni imádott. Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, a jó Isten őrködjön pihenésed felett. Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, aki a bajban megfogja kezed. S hogy milyen fontos is volt neked, csak akkor érzed, ha már nincs veled. Fájó szívvel emlékezünk a csíkszépvízi születésű sepsiszentgyörgyi SZÉKELY KLÁRÁRA halálának első évfordulóján. Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása, legyen a sírján a jó Isten áldása. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos gyermekei,

Attila és Marika családjukkal, valamint hozzátartozói

4323506

Bús temető csendes susogása, oda megyünk hozzád, ez maradt csak hátra. Fájó szívvel emlékezünk édesanyámra, özv. KONDOR ISTVÁNNÉ FAZAKAS IBOLYÁRA,

aki hat hónapja hagyott itt minket.

Gyászoló fia, Tamás

és menye, Jutka

4323510

Üres az udvar, üres a ház, / Hiányzol közülünk, s ez nekünk nagyon fáj. / Hiába borul rád a temető csendje, / Szívünkben élni fogsz mindig, örökre. Összetört szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a hat hete elhunyt középajtai INCZE FERENCRE. Emléke legyen áldott. Örök álmát őrizze béke és nyugalom.

Bánatos szerettei

4323507

Csak egy emlék maradt minden, egy gyönyörű emlék, az, hogy itt éltél közöttünk és velünk lehettél. Csak egy vallomást mondok: itt élsz a szívünkben, sohase feledünk. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

id. KŐMIVES JÓZSEFRE

halálának első évfordulóján.

Szerettei

4323508

„A mélybe csak tested merült el, / csak ő tűnt el a föld alatt, / de lényed lényege ezerfelé / szóródva is köztünk maradt.” (Keszei István) Jóságát, szeretetét soha nem feledve emlékezünk a sepsiszentgyörgyi FLÓRIÁN ILDIKÓ nyugalmazott tanárnőre, aki hat hónapja távozott szerettei köréből. Emlékét szívünkben őrizzük.

Családja

4323534