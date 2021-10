A Manchester United kétgólos hátrányból fordítva 3–2 arányban nyert vendége, az Atalanta ellen. A bergamói együttes az első félidőben előbb egy gyors ellentámadásból, majd egy szöglet utáni fejesből kétgólos előnybe került. A házigazdák a játékrész hajrájában két hatalmas helyzetet is elpuskáztak, a fordulás után azonban a vállműtéte után szombaton visszatért Marcus Rashford révén hamar sikerült szépíteniük. Támadásban maradt és folyamatosan veszélyeztetett a másodszor is kapufát lövő manchesteri csapat, amely a hajrára fordulva a csapatkapitány Harry Maguire kapáslövésével kiegyenlített. A kegyelemdöfést Cristiano Ronaldo fejese adta meg az olasz gárdának: a portugál szupersztár egymás utáni harmadik BL-találkozóján volt eredményes, összességében pedig 137. gólját szerezte a legrangosabb európai kupasorozatban.

A Bayern München úgy nyert négy góllal a Benfica otthonában, hogy a bajor csapatot megfázásszerű tünetek miatt nem Julian Nagelsmann vezetőedző irányította a kispadról. A vendégek jól kezdték a találkozót, Leroy Sané helyzete és Robert Lewandowski fejese is jelezte, nem hagyhat ki a hazai védők figyelme. A folytatásban már fegyelmezettebben védekezett a Benfica, amely akár a vezetést is megszerezhette volna, de Darwin Núnez lövését óriási bravúrral védte a Bayern színeiben 100. Bajnokok Ligája-mérkőzését játszó Manuel Neuer. A 70. percben Nicolás Otamendi szabálytalansága után Leroy Sané lőtt 22 méterről a kapu bal oldalába. Ezt követően Everton Soares öngólt fejelt, majd néhány perc leforgása alatt Lewandowski és Sané is betalált még egyszer, így a Bayern erődemonstráló hajrával magabiztosan begyűjtötte a három pontot.

Eredmények, csoportkör, 3. forduló: * E-csoport: FC Barcelona–Dinamo Kijev 1–0 (gólszerző: Piqué 36.), Benfica–Ba­yern München 0–4 (gsz.: Sané 70., 85., Everton 80. – öngól, Lewandowski 82.) * F-csoport: Manchester United–Atalanta 3–2 (gsz.: Rashford 53., Maguire 75., C. Ronaldo 81., illetve Pasalic 15., Demiral 29.), Young Boys–Villarreal 1–4 (gsz.: Elia 77., illetve Pino 6., G. Moreno 16., A. Moreno 89., Chukwueze 90+2.) * G-csoport: Salzburg–Wolfsburg 3–1 (gsz.: Adeyemi 3., Okafor 65., 77., illetve Nmecha 15.), Lille–Sevilla 0–0 * H-csoport: Zenit–Juventus 0–1 (gsz.: Kulusevski 87.), Chelsea–Malmö 4–0 (gsz.: Christensen 9., Jorginho 21. – tizenegyesből, 57. – tizenegyesből, Havertz 48.).