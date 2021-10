Kiszámíthatóságot kérnek a diákok

Következő írásunk

ÍGY IS BE AKAR VONULNI A TÖRTÉNELEMBE. Florin Cîţu azt szeretné, ne csupán viharos miniszterelnöki múltjára emlékezzen a jónép, hanem arra is: ő volt az első olyan kormányfő, akinek ténykedése alatt végre nem érte meglepetésszerűen a tél az országot.