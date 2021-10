A Progresszió Helyi Akció Csoport tagjaként a Vidéki Befektetéseket Finanszírozó Ügynökségen (AFIR) keresztül pályáztak. A befektetés teljes értéke 327 ezer lej. Az áfa nélküli vissza nem térítendő támogatás 224 ezer lejre rúg, amelyhez százezer lejes önrésszel járult hozzá a városháza – mondta el Dimény Hunor pályázati felelős. A pénzen Farmtrac márkájú, első emelőszerkezettel is felszerelt, 102 lőerős traktort, billenős pótkocsit, tartálykocsit és szecskázógépet vásároltak.

„Létfontosságúak ezek az eszközök, nélkülük már nem lehet karbantartani a város zöld­övezeteit, lassan ember sincs, aki kézi munkával dolgozzon” – állapította meg Jeszenovics. A szecskázógéppel az útszéli gazt, gyomot is le lehet vágni, nem utolsósorban elegyengetni, simítani a túrásokat, egyenetlenségeket. Máshol is bevethető – például a sípálya körzetében, a Tündérvölgyben –, a gyep rendben tartására is kiválóan alkalmas. A tartálykocsival az utak locsolását lehet megoldani. Mindig gond a még nem aszfaltozott utakon a por, de nagy hőségben az aszfalt locsolásos hűtése is megoldható ezzel az eszközzel. Ugyanakkor zöldövezetek, virágok locsolására is alkalmas – magyarázta az alpolgármester. Ezeket a részeket eddig motoros háti kaszával takarították a hivatal munkatársai, rengeteg időt vett igénybe a munka. Kipróbálták a szecskázógépet, tíz perc alatt olyan hosszúságban tisztította meg az útszéli sáncot, amit egy ember kézi munkával egy nap alatt tudott volna elvégezni – példázta a gépek előnyét Jeszenovics.

A beszerzési versenytárgyalás kiírásában feltételként szabták meg, hogy a traktor, a pótkocsi és a tartálykocsi legyen forgalomba írható Románia területén. Törzskönyvvel érkeztek a gépek, így hamarosan sor kerül forgalomba íratásukra. A traktor és a gépsor működtetéséhez van megfelelően képzett, a szükséges hajtási jogosítvánnyal rendelkező emberük – mondta az elöljáró.

Jeszenovics azt is kifejtette, hozzávetőlegesen negyvenhektárnyi zöldövezetet kell karbantartaniuk. A gépekkel a munkát a sípálya körzetében kezdik meg hamarosan – nem a tulajdonképpeni pályán, hanem az ezt övező gyepes területeken. Eddig ezt a részt három-négytagú csapat kézi munkával egy hét alatt tudta rendbe tenni – számolt be Jeszenovics Károly.

További eszközök beszerzése is folyamatban van. Hóekét és egy másik, ugyancsak a hó eltakarítására használható, vontatott eszközt vásárolnak a traktorhoz, ezekre nagy szükség van a téli időszakban a hóeltakarításhoz az utakon – fűzte hozzá az alpolgármester.