Az országos nőgyógyászati és szülészeti társaság közleményben fordult a gyermeket váró nőkhöz, felhívásukban arra kérik őket, hogy ne halasszák szülés utánra a koronavírus elleni oltás beadatását, hanem mihamarabb éljenek a lehetőséggel – ha csak szülés után lépnek, talán késő lehet. A szaktársaság arra is felhívja a figyelmet, hogy az elmúlt 19 hónap során összegyűlt adatok minden kétséget kizáróan azt mutatják, hogy az oltóanyagoknak nincs káros hatásuk sem az anyára, sem a magzatra, a koronavírus okozta kór következményei azonban tragikusak is lehetnek.

A társaság ügyvezető elnökségének vezetője, Radu Vlădăreanu orvosprofesszor, egyetemi tanár által jegyzett felhívásban arra kérnek minden állapotos nőt, hogy minél gyorsabban adassa be az oltást, s hozzáteszik, hogy világszerte több millió terhes nő járt el hasonlóan. Leszögezik továbbá, hogy az elmúlt közel két év tapasztalatai azt mutatják: a koronavírus okozta betegség – főleg, ha a várandós anyuka intenzív terápiára kerül – növeli a koraszülés, a méhlepényleválás, valamint a magzathalál valószínűségét. Ezzel szemben a védőoltás ötödére csökkenti a megfertőződés valószínűségét, tizedére a betegség súlyos változatának kialakulását (azaz a kórházba kerülés veszélyét).

Az oltás nemcsak az anyát védi, de a magzatot és az újszülöttet is. A vakcina hatására a szervezetben természetes úton létrejövő ellenanyagok a méhlepényen keresztül a magzat testébe is eljutnak, az anyatejjel a kisbabák számára is védettséget nyújtanak. A szakemberek hangsúlyozzák: egyetlen oltás sem káros sem az anyára, sem gyermekére. Végül arra is felhívják a figyelmet, hogy míg az oltások semmilyen formában nem befolyásolják sem a nők, sem a férfiak nemzőképességét, a koronavírus okozta betegség viszont súlyosan kihathat rá.

Zárásként újból megjegyzik: senki ne hagyja a szülés utáni időszakra a védőoltás beadatását, ne veszélyeztessék saját és kicsinyük életét, miközben egyszerű és bárki számára elérhető módon megszerezhetik a védettséget. (ndi)