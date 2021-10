Ezt megelőzően sor került a térkő lerakására, beszerelték a betonasztalokat és a világítás is elkészült. A Conico szakemberei az utolsó simításokat végzik a felújított zöldségpiacon. A beruházás mintegy hárommillió lejbe került, és teljes egészében a helyi költségvetésből finanszírozzák. A nagyméretű, mutatós tetőszerkezet is a helyére került és a tető részét képező üvegelemeket is beszerelték, ami a természetes világítást segíti. A Törökországból megrendelt üvegelemek már megérkeztek Romániába, és jelenleg a vámnál van a megrendelt áru. Az új mosdó és illemhely is elkészült, hamarosan egy korszerű mellékhelyiség áll majd a piacozók rendelkezésére. A tervek szerint a korszerűsített zöldségpiacot a közeljövőben átadják rendeltetésének.