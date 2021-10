Tovább nő a súlyos esetek száma

A péntek délelőtt - szombat délelőtti időszakban 72 ezernél több tesztet végeztek országszerte, ezeknek 21,14 százaléka adott pozitív eredményt. A 15 261 új esetből mindössze kettőt jelentettek Kovászna megyéből, a hét folyamán regisztrált sok új háromszéki esettel azonban megyénk fertőzöttségi mutatója 4,72 ezrelékre emelkedett. Az elmúlt huszonnégy órában ismét sok, 446 újabb halálesetet jelentettek (ebből kilenc korábban következett be, de most vezették fel a statisztikába). A kórházi kezelésre szorulók száma visszaesett ugyan húszezer alá, de a súlyos eseteké újabb negatív rekordot döntött, most már 1854 beteg fekszik intenzív osztályon.