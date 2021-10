Kiáltsák be a zengő Űrbe: /„Nagy vendég van most

indulóban, / Ki turkált minden szépben, jóban / S most vetkőzi az életet.” (Ady)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy az uzonkai születésű sepsiszentgyörgyi

JÁNÓ GÉZA

82 éves korában türelemmel viselt betegség után elhunyt.

Drága testét 2021. október 25-én 13 órakor a sepsiszentgyörgyi közös temetőben

helyezzük örök nyugalomra.

Részvétfogadás a gyászszertartás előtt egy órával.

Gyászoló szerettei

4691/b

„A jó szülőket feledni nem lehet, míg élünk, ide hív a szeretet.”

Ezúton értesítjük a rokonokat, barátokat, ismerősöket, hogy szeretett édesanyánk, az ozsdolai születésű

BENEDEK SÁNDORNÉ

született

HAJNAL ZSUZSANNA

életének 93. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének.

Földi maradványait október 26-án 15 órakor helyezzük örök nyugalomra az ozsdolai ravatalozóból.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szeretett gyermekei

és azok családjai

du.

Mély fájdalomnal tudatjuk, hogy a szeretett testvér,

barát, jó szomszéd,

KARÁCSONY EMÍLIA

életének 54. évében rövid szenvedés után elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2021. október 26-án 13 órakor helyezzük

örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös

temetőben.

A járványhelyzetre tekintettel a részvétfogadás elmarad.

Gyászoló testvére

du.

Mély fájdalommal tudatjuk rokonainkkal, ismerőseinkkel, falutársainkkal, volt tanítványokkal, hogy

a nagyajtai

idős TAKÓ GABRIELLA

(szül. LUKÁCS)

nyugdíjas tanítónő

rövid betegség után életének 94. évében Déván elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2021. október 25-én 14 órakor Déván szűk családi körben helyezzük végső

nyugalomra.

Búcsúznak dédunokái, unokái, lánya és fia, valamint azok élettársai. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

du.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sepsiszentkirályi születésű sepsiszentgyörgyi

ANTAL MIHÁLY

volt IAME alkalmazott

életének 85. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2021. október 26-án, kedden 14 órakor lesz a római katolikus temetőben.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

1116850



Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, SZABÓ LAJOS temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait helyezték, gyászunkban osztoztak, és akik a távolból is lélekben

velünk voltak.

A gyászoló család

1116851

Köszönetet mondunk

mindazoknak, akik

NAGY-GALACI MÁRIA

temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak és köszönjük azoknak is, akik a távolból

lélekben voltak velünk.

4323516



Megemlékezés

Soha el nem feledve, szeretettel emlékezünk a szotyori KARSAI SIMONRA halálának tizenhetedik évfordulóján. Emlékét örökre szívünkbe zártuk. Pihenése legyen csendes.

Szerettei

4692/b

Szívünkben helyed nem pótolja semmi, őrizzük emléked, nem fogunk feledni.

Fájó szívvel emlékezünk a szotyori GYÖRBÍRÓ JOLÁNRA, akit ma két éve kísertünk

utolsó útjára.

Leánya és családja

1116846

„Napsugár és csillagok világa / Jó szívednek örök álmát őrzik / Tiszta lelked fönt a magas égben / A síron túl is felettünk őrködik.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezem néhai EGYED FERENCRE halálának első évfordulóján. Hiányod elviselni nehéz, örökre megtart szívemben az emlékezés. Legyen áldott a sírod a kovásznai temetőben.

Bánatos testvére

20573

Elmentél tőlünk egy hideg őszi napon, azóta tiéd a csend és a nyugalom. Megpihenni tértél a csendes temetőbe, fájdalmat hagyva szeretteid szívében. Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk

id. FARKAS ÁRPÁDRA halálának második évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4323540

Nem múlhat el nap, hogy ne gondolnánk rád, / Hiányzol közülünk és ez nagyon fáj. / Múlik az idő, a fájdalom marad, / Betölthetetlen az űr, ami a szívünkben maradt. / Most már nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, / De bármilyen szép is, nélküled nem lesz ugyanaz. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk HIDEG ILONÁRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4323544

Egy szál gyertya, mely lassan végig ég, egy élet, mely egy perc alatt véget ér. Hiányod feldolgozni nem lehet, csak próbálunk élni nélküled. Tudjuk, hogy nem jössz, de oly jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Pihenj, te drága szív, mely megszűntél dobogni, szerető jóságod nem tudjuk feledni. Fájó szívvel emlékezünk MÁTYÁS TÜNDÉRE

(szül. KICSI) halálának

14. évfordulóján.

Szülei, lánya, Hanna, testvére és annak családja

4323545

Soha el nem múló bánattal, szívünkben nem szűnő fájdalommal emlékezünk drága halottunkra,

id. INCZE GYULÁRA halálának 9. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos özvegye, gyermekei és azok családja

4323546