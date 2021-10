Az épületszárnyban minden ágy foglalt és minden oxigéncsapra beteg van kapcsolva – tudtuk meg dr. Madaras Szilárd belgyógyász szakorvostól, az egészségügyi intézmény orvos igazgatójától, aki megkongatta a vészharangot, és arra kér mindenkit, hogy aki még nem élt az oltás lehetőségével, tegye azt meg mielőtt még tarthatatlanabbá válik a járványhelyzet. Az orvos igazgató elmondta: a helyzet rendkívül súlyos, és ha még több beteg kerül kórházba, lehetetlen lesz ellátni őket. A negyedik hullám más megyékhez viszonyítva hozzánk később érkezett meg, mert a székely emberek másak és a megye is elszigeteltebb. Két héttel ezelőttig még naponta csak két-három pozitív esetük volt – hangsúlyozta az orvos igazgató –, de az utóbbi két hétben már naponta nyolc-tíz fertőzöttet azonosítanak. Szerencsére az esetek nagy része enyhe, ami azt jelenti, hogy a betegeket otthon lehet kezelni, ellenben ha megnövekedik a fertőzöttek száma, akkor a súlyos esetek száma is emelkedik. A belgyógyászati osztályt gyakorlatilag átalakították a koronavírusos betegek kezelésére. Tizennyolc oxigénreduktorral rendelkeznek, és a beutaltak mind oxigénigényesek. Mivel problémáik voltak az oxigénellátással, oxigénpalackokat vásároltak és oxigénkoncentrátorokat béreltek. Ugyanakkor segítséget kaptak a megyei önkormányzattól és a megyei készenléti felügyelőségtől.

A szakorvos az oltással kapcsolatosan is kifejtette a véleményét. Elmondása szerint két olyan esetük volt, amikor az illetők be voltak oltva, mégis kórházba kerültek, de mindkettőt hazaengedték már. A jelenlegi beutaltak közül senki nincs beoltva, és mindenki súlyos állapotban van. „Azt tudni kell, hogy a betegségnek ebben a fázisában nincs varázsszer, gyógyszer, amely gyors gyógyulást hozna. Az oxigénellátásban tudnak segíteni, gyulladáscsökkentőket és antibiotikumot kapnak a páciensek. Az egyetlen megoldás az oltás, ami ingyenes és előjegyzés sem szükséges. Megkérnék mindenkit, hogy menjen és oltassa be magát, mert itt nem csak saját magát védi ezzel az ember, hanem hozzátartozóit is. Azt is szeretném tisztázni, hogy a jelenlegi szakaszban a fertőződés, illetve újrafertőződés már nem az utcáról és az üzletekből jön, hanem a vírus gyakorlatilag már annyira elterjedt, hogy most már a szűk baráti kör fertőz minket újra” – összegezett dr. Madaras Szilárd orvos igazgató.