Nem állhat le az egyházi visszaszolgáltatás

A múlt héten ugyanis tanúk kihallgatásával folytatódott a zilahi Wesselényi Kollégium visszaszolgáltatásával kapcsolatos bűnvádi eljárás, amelynek során az ügyészek korábban gyanúsítottként idézték be a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK), és az EREK püspökét, Csűry Istvánt és Kató Bélát is. A zilahi ügyészség augusztusban indított eljárást a két püspök ellen, a szóban forgó kollégium visszaszolgáltatása ügyében, a két egyházi vezetőt okirat-hamisítással, csúszópénz adásával és hamisított okirattal való visszaélés gyanújával vádolták.

A sepsiszentgyörgyi Mikó-ügy után egy újabb egyházi ingatlan visszaszolgáltatását akadályozzák, egy újabb koholt váddal szembesül tehát az erdélyi magyar közösség, nem csupán a református egyház. Korábban maga Kató Béla is rögzítette, abszurd vád, hogy hamisított dokumentumokkal próbálták volna visszaszerezni az államosítás idején elvett ingatlant, most pedig keserűen jegyzi meg: „Nem elég, hogy a Mikó-ügyben tolvajnak neveztek, most csalók és hamisítók is vagyunk. Hogyan hamisíthattam meg levéltári dokumentumokat? Hosszú órákig dörzsöltem a papírt, hogy sárga legyen és korabelinek tűnjön?”

Felháborító és elkeserítő. A szóban forgó restitúció késleltetésével nemcsak zilahi, szilágysági diákok és pedagógusok kerülnek hátrányos helyzetbe – az elhúzódó büntetőeljárás miatt a kollégium épületét nem tudják felújítani –, nemcsak a szórványsorsban élő szilágysági magyarság oktatáshoz való jogait korlátozzák, hanem az erdélyi magyar közösség tűrőképességének határait is feszegetik. Mi több, az elmúlt években jelentős vagyont nem szolgáltattak vissza a református egyháznak, ezt maga a püspök nyomatékosítja, hozzáfűzve, sajnálatos, hogy a román bíróságok ma már a román állam korábbi törvényeit sem veszik figyelembe…

Miközben a tiltások életünk részévé váltak, most, a reformáció nagyhetében érdemes a legsúlyosabb korlátozásokra is gondolnunk: a magyar közösség egyházi ingatlanjainak sorsa továbbra is rendezetlen, a visszaszolgáltatási folyamatot a szégyenteljes Mikó-üggyel megállította a mindenkori hatalom. Emellé most egy zilahi fejezetet is illesztenének, ez nemcsak ismételten megalázó és kisemmiző, hanem elfogadhatatlan! Az RMDSZ-nek kormányzati feltételként kellene ragaszkodnia a restitúciós folyamat újraindításához, történelmi egyházainkkal közösen kérniük, követelniük kell azt, ami közösségünket megilleti.