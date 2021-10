A legutóbbi fordulóban a Sepsi OSK és a Kolozsvári CFR is vereséget szenvedett, a sepsiszentgyörgyi csapatot a vendég FC Voluntari múlta felül, míg a kincses városi együttes az FC Rapid otthonában kapott ki. Dan Petrescu legénysége csütörtökön is játszott, a Konferencia-liga csoportkörében az AZ Alkmaar látogatott Erdélybe, végül a holland gárda egy góllal győzött, így három ponttal távozott. A háromszéki és a kolozsvári alakulat eddig tizenkétszer csapott össze a bajnokságban, kilencszer a hétszeres bajnok örülhetett, kétszer osztozkodtak a pontokon, míg a székelyföldi csapat csak egyszer győzött: vendégként idén májusban Pavol Šafranko góljával. A címvédő ebben az idényben eddig hibátlan mérleggel rendelkezik hazai környzetben, ugyanis mind a hat mérkőzését megnyerte, ezeken 12 gólt rúgott és 4 találatot kapott. A piros-fehér mezesek a 2021–2022. évi szezonban még nem nyertek vendégként, négy döntetlen mellett egyszer kikaptak, ráadásul ezeken a találkozókon háromszor voltak eredményesek, az ellenfelek pedig négyszer köszöntek be.

„Biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, hiszen a bajnok ellen játszunk. Mindannyian tudjuk, hogy ellenfelünk milyen játékerőt képvisel, tapasztalt vezetőedző irányítja a csapatot, viszont magabiztosan megyünk Kolozsvárra. A labdarúgásban a mérkőzés előtt nincs kőbe vésve az eredmény, csak a találkozón nyújtott teljesítmény dönt. Megpróbálunk jól játszani, úgy gondolom, jól készültünk, és szeretnénk a három ponttal távozni, viszont ehhez szinte tökéletesen kell teljesítenünk. Két hete dolgozom a fiúkkal, minden kérésemnek eleget tettek, megállás nélkül szorgoskodunk. A Kolozsvár tapasztalt játékosokkal rendelkezik a középpályán és a védelemben, a támadók technikásak és gyorsak, nem véletlenül nyerték meg a legutóbbi négy bajnokságot. Fontos, hogy határozott elképzeléssel játsszunk, koncentráljunk és legyünk figyelemesek. Papírforma szerint esélyesebb a CFR, viszont a pályán dől el a három pont sorsa. Ha számunkra pozitív eredmény születne, akkor az löketet adhatna a folytatásra, növelhetnénk az önbizalmunkat” – mondta Cristiano Bergodi vezetőedző.

Eredmények, 13. forduló: U Craio­va–Medgyesi Gázmetán 2–0 (gólszerzők: Bălan 47., Raicea 90+4.), Chindia Târgoviște–Craiova 0–1 (gsz.: Ivan 73.), FC Voluntari–FC Argeș 0–2 (gsz.: Dumitrașcu 64., Palić 80.), Mioveni–FC Botoșani 1–1 (gsz.: Garutti 60., illetve Racovițan 90+1.), FC Dinamo–FC Rapid 1–1 (gsz.: Torje 55., illetve Carnat 90+1.).

Az FC Farul Constanța–FCSB mérkőzést elhalasztották, ugyanis a fővárosi csapat 16 játékost kénytelen nélkülözni koronavírus-fertőzés és sérülések miatt, így a Hivatásos Labdarúgóliga döntése nyomán a találkozót november 4-én, csütörtökön 17.30-tól rendezik. (miska)