Az MX2-es géposztályban versenyző sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián sikerével zárult a román motokrosszbajnokság utolsó fordulója, amivel a háromszéki versenyző egy újabb bajnoki címet zsebelt be. Az MX2 Junior kategóriában érdekelt ozsdolai Ördög Zoltán második lett Marosvásárhelyen, és az összetett pontversenyt is a második pozícióban zárta.

Szombaton és vasárnap Marosvásárhelyen rendezték meg a román motokrosszbajnokság ötödik, egyben utolsó fordulóját. Az idényzáró versenyen rajthoz állt a Bukaresti Steauanak versenyző sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián, illetve a szintén fővárosi Top Cross TCS-nek motorozó ozsdolai Ördög Zoltán is. A háromszékiek közül az MX2-es géposztályban Tompának egy futamgyőzelem kellett az újabb bajnoki címhez, míg az MX2 Junior kategóriában Ördögnek a versenyhétvége megnyerése mellett legfőbb riválisának bakija is kellett volna a végső diadal megszerzé­séhez.

Motorosaink közül Krisztiánnak sikerült a legjobban a vásárhelyi megmérettetés, miután magabiztos versenyzéssel simán megnyerte mindkét futamot, és ezáltal zsinórban harmadik alkalommal ő emelhette magasba az MX2-esek bajnoki serlegét. „Rajt-cél győzelmet arattam vasárnap, s akárcsak az előző két idényben, minden futamot megnyerve lettem bajnok. Száraz és poros pályán kellett versenyeznünk, de ez nem jelentett különösebb gondot nekem. Mögöttem óriási csata folyt a második helyért, s végül a két Top Cross-motoros közül Petru Iosif örvendhetett az ezüstéremnek” – nyilatkozta érdeklődésünkre a szentgyörgyi versenyző.

Bár megnyerte a szombati időmérőt, vasárnap a 15. születésnapját ünneplő Zoltán számára két második helyezést hozott a marosi küzdelemsorozat. Az MX2 Junior kategóriában elsőéves tehetséges ozsdolai motorosunk így csak a második lett a bajnokságban, ám megítélésünk szerint számára ez több mint tisztességes helytállás.

„Száraz és tapadásmentes pályán versenyeztek a fiúk, ami mindenkinek okozott egy kis fejfájást. Zoltán jól összerakta a szombati időmérőt, azonban mindkét vasárnapi rajtot elrontotta. Az elsőnél a nagyobbak szorították le, a másodiknál pedig összeakadt csapattársával és leestek, így mindkét futamon az utolsó helyről kellett feltornásznia magát a második pozícióba. Elégedett vagyok a fiam teljesítményével, és nagyon örvendek ennek a bajnoki ezüstéremnek” – jelentette ki határozottan Ördög István, a felső-háromszéki versenyző édesapja.

A 65 cm3-sek között Marosvásárhelyen is rajthoz állt a megyeszékhelyi Sugás Motoros Klub színeiben induló segesvári Szőke-Erőss Márk is, aki két második hellyel másodiként fejezte be a bajnokságot.

A marosvásárhelyi verseny végeredménye: * 65 cm3: 1. Sami Alexandru Dumitru (Top Cross, Yamaha), 2. Szőke-Erőss Márk (Sugás Motoros Klub/Husqvarna), 3. Iulian Cîrlan (Moldova) * MX2 Junior: 1. Erőss Koppány, 2. Ördög Zoltán, 3. Dennis Ștefan Hăbeanu (mindhárman a Top Crosstól/Yamaha) * MX2: 1. Tompa Krisztián (Bukaresti Steaua/KTM), 2. Petru Iosif (Top Cross/Yamaha), 3. Andrei Tătaru (Top Cross/Yamaha). A 2021-es bajnokság végeredménye: * 65 cm3: 1. Sami Alexandru Dumitru 225 pont, 2. Szőke-Erőss Márk 202 pont, 3. Mark Luca Ioviță (Temesvári Motorsport) 178 pont * MX2 Junior: 1. Erőss Koppány 226 pont, 2. Ördög Zoltán 212 pont, 3. Dennis Ștefan Hăbeanu 176 pont * MX2: 1. Tompa Krisztián 250 pont, 2. Petru Iosif 208 pont, 3. Andrei Tătaru 204 pont.

A háromszékiek számára ezzel még nem ért véget az 2021-es versenyidény, hiszen szombaton és vasárnap Zernyesten rendezik meg a motokrosszosok csapatbajnokságának idei kiírását.