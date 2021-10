Szerdától vasárnapig a franciaországi Roubaix adott otthont a pályakerékpáros világbajnokságnak, amelyen 44 ország színeiben összesen 326 bringás vett részt. Az idei viadalra – a hazai kerékpársport történelmében először – két romániai bringás is kvalifikálta magát: a megyeszékhelyi Sepsi-SIC sportolója, Szabó Norbert mellett a Bukaresti Steauanak tekerő Daniel Crista is rótta a köröket a francia megmérettetésen. Akárcsak az Európa-bajnokságon, Szabó most is két számban, azaz sprintben és egy kilométeres időfutamban volt érdekelt.

Pénteken rendezték meg az egy kilométeres versenyt, Szabónak pedig a mexikói Ruiz Teran Juan Carlosszal kellett megmérkőznie a selejtezőben. Kerekesünk sajnos bő egy másodperccel lassabbnak bizonyult tengerentúli ellenfelénél, és végül a 23. helyen zárt. Szombaton következett a gyorsasági szám, amit 10.375 másodperces időeredménnyel a mezőny második felében, azaz a 27. pozícióban fejezett be a háromszéki kerékpáros. „Habár minden tőlem telhetőt megtettem, az idei szezon semmilyen szempontból nem állt össze, a várt teljesítmény messze elmaradt az Európa- és világbajnokságon egyaránt… Annyit meg tudok ígérni: keményebben fogok dolgozni, mint valaha és a problémák okának a végére járok, s sokkal erősebben térek majd vissza! Továbbra is a legmagasabb szinten való biciklizés, versenyzés a cél, ezért az út továbbra is igencsak hosszú és rögös lesz. Hálás és alázatos szívvel köszönöm a rengeteg biztató és vigasztaló üzenetet” – írta közösségi oldalára Szabó Norbert, aki érdeklődésünkre elmondta, hogy most szünetre van szüksége, s nagyon örvend annak, hogy a jelenlegi járványügyi helyezet miatt elhalasztották a november 5–7. között a bolgár Plovdivba tervezett országos bajnokságot.

Eredmény: * egy kilométeres időfutam: 1. Jeffrey Hoogland (Hollandia) 58.418 mp, 2. Nicholas Paul (Trinidad és Tobago) 59.791 mp, 3. Joachim Eilers (Németország) 1:00.008 perc… 23. Szabó Norbert * sprint: 1. Harrie Lavreysen (Hollandia), 2. Jeffrey Hoogland (Hollandia), 3. Sebastien Vigier (Franciaország)… 27. Szabó Norbert. (tibodi)