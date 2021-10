Hatékony védekezéssel kezdte a meccset a Ferencváros, ennek köszönhetően szoros volt az állás, először a 19. percben alakult ki egygólosnál nagyobb különbség a csapatok között. Elek Gábor időkérése után javult a házigazdák támadójátéka, Emily Bölk és Szöllősi-Zácsik Szandra vezérletével visszavették a vezetést, ám az első félidő utolsó három gólját a Brest szerezte, így a szünetben ismét kettővel jobban állt (15–17). A második felvonás elején is váltakozva vezettek a csapatok, majd első alkalommal volt két gól a különbség az FTC javára. A magyar csapat mindössze egyszer talált be beállóból, de a szélsők és az átlövők jó teljesítménye miatt nem is próbálkozott középről. Ezzel szemben a túloldalon Pauletta Foppa remekelt, részben annak köszönhetően, hogy csapata ismét létszámfölényt teremtett a támadások során. Klujber Katrin és Bölk jóvoltából nyolc perccel a vége előtt már három volt a Ferencváros előnye, ami elegendőnek bizonyult a sikerhez még úgy is, hogy a hajrában nem lőtt gólt, ugyanis az izgalmas hajrában a francia csapat is több támadást elrontott.

Lendületes játékkal és villámgyors támadásokkal kezdett a Metz, amely a 16. percben vezetett először két góllal, ezért Ambros Martín vezetőedző rögtön időt kért, illetve cserékkel frissítette csapatát. Ennek hatására az ETO egy négygólos sorozattal fordított, és a Metz szakvezetője, Emmanuel Mayonnade a 22. percben már másodszor kért időt a sok eladott labda miatt. Az ötszörös BL-győztes győri gárda robbanékonyságban, gyorsaságban és agresszivitásban is felvette a versenyt a hazaiakkal, és bár a második francia időkérésnél némileg megtört a lendülete, a szünetben vezetett (15–16). A második félidőt védekezésben és támadásban sem kezdték jól a vendégek, csaknem tíz percig nem találtak be, viszont három gólt kaptak, ezért ismét időt kértek. A rövid pihenő megint hatásos volt, és egy kiváló sorozat végén az ETO újfent hárommal vezetett (23–20). Estelle Nze Minko támadásban és védekezésben is kiválóan teljesített, így meglátszott csapata játékán, amikor pihentetés miatt lecserélték. Egy hármas gólsorozattal egyenlített a Metz, majd Nze Minko visszatért, stabilizálta együttesét, amely eldöntötte a maga javára a meccset.