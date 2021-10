Raed Arafat belügyi államtitkár sajtótájékoztatón pontosította a szabályokat, kijelentve, hogy a hétvégén véglegesített kormányhatározat jogi viták miatt nem egyezett a CNSU pénteki határozatával.

Üzletek, gyógyszertárak

A kormány által elfogadott határozat leszögezi, hogy minden olyan gazdasági egységbe, amely nem élelmiszereket forgalmaz, csak oltási vagy a COVID-19-ből való felgyógyulást bizonyító igazolvánnyal engedélyezett a belépés. Ez alól csak azok a gyógyszertárak képeznek kivételt, amelyek nem bevásárlóközpontokban vagy benzinkutaknál működnek. Ugyanezen határozat szerint védettségi igazolvány és negatív teszteredmény nélkül is engedélyezett a közintézményekbe, illetve az állami tőkéjű önálló ügyvitelű vállalatok székhelyére való belépés a közrend és közbiztonság érdekében lefolytatott közigazgatási eljárás résztvevői számára; bírósági, fegyelmi, szabálysértési eljárás résztvevői számára; egészségügyi vagy szociális ellátásra szoruló személyek számára vagy az oltóközpontoknál oltásra jelentkezők számára.

Arafat emlékeztetett, hogy a bevásárlóközpontokba, plázákba, mallokba csak olyan személyek léphetnek be, akik igazolni tudják, hogy be vannak oltva vagy átestek a COVID-19-en. Kivételt képeznek azok a személyek, akik az épületben működő oltóközpontba igyekeznek oltásra, őket azonban be- és kilépéskor is ellenőrizni fogják, és csak a számukra kijelölt útvonalon közlekedhetnek. Ugyanez érvényes abban az esetben is, ha a bevásárlóközpont épületében közintézmények fiókjai működnek. Az ilyen irodákba (például útlevélosztályra) tartó oltatlan személyek negatív teszttel is beléphetnek, ha igazolni tudják az irodai előjegyzést – magyarázta az államtitkár. A megkötést az alkalmazottakra egyelőre nem lehet érvényesíteni, mert a munkavállalók jogait csak a parlament korlátozhatja törvénnyel.

Szállodák, közintézmények

Arafat ismertette: szállodákban és panziókban csak az oltást vagy a betegségből való felgyógyulást igazoló védettségi igazolvánnyal rendelkező személyeket lehet elszállásolni.

A magánóvodák és -iskolák helyzetét is rendezték: ezekben november 5-éig felfüggesztik a személyes jelenléttel járó tanítást, de nem tiltják meg, hogy online tanrendre térjenek át.

Ugyanakkor nem korlátozzák a közintézményekbe való belépést a nyugdíjat, gyerekpénzt vagy más szociális támogatást személyesen felvevő oltatlan személyek számára. A Román Posta hétfőn közleményben is tudatta, hogy minden ügyfele beléphet a postai alegységek területére anélkül, hogy bemutatná a védettségi igazolást, mert „egyetemes postai szolgáltató tevékenysége jellegénél fogva” mentesül a kormány által elfogadott, állami intézményekre és vállalatokra vonatkozó új korlátozások alkalmazása alól.

Ugyanilyen kivételek érvényesek az igazságszolgáltatás intézményeiben is, hogy az igazságszolgáltatás és közrendfenntartás zavartalanul működjön. Arafat megerősítette, hogy a nyugdíj, gyermekpénz vagy szociális támogatás személyes felvétele céljából közhivatalba érkező személyektől nem kérik a védettségi igazolványt, aki azonban fizetni megy (például adót), annak fel kell mutatnia ezt a bizonylatot. Az adófizetés egyébként online is lebonyolítható – emlékeztetett a katasztrófavédelem vezetője.

A belügyminisztériumnak alárendelt megyei gépjármű- és a lakosság-nyilvántartó hivatalokba, illetve azok helyi kirendeltségeibe is csak védettségi igazolással vagy negatív koronavírusteszttel lehet belépni, és ugyanezek a feltételek érvényesek a lakosság-nyilvántartó hivatalba történő belépéskor is. Azoktól a személyektől, akik olyan országokból érkeznek (személyigazolvány- vagy útlevélcserére), amelyek nem használják/bocsátják ki az európai uniós digitális védettségi igazolványt, elfogadják az adott ország által kiállított igazolást papír alapon vagy elektronikus formában.

A jogosítvány és gépjárműbejegyzési hivatal tájékoztatása szerint azokat az ügyfeleket fogadhatják csak, akik legalább 10 nappal korábban átestek a teljes beoltáson, vagy bizonyítani tudják, hogy legalább 15 napja, de nem több mint fél éve már átestek a fertőzésen. Ezek híján elfogadják a 72 óránál nem régebbi negatív PCR- vagy a 48 óránál nem régebbi negatív antigén gyorstesztet is.

Utazás és maszkviselés közterületen

A külföldre utazók számára a repülőtereken kötelező a védettségi igazolvány, hiszen már minden ország csak ilyen dokumentummal rendelkező utasokat enged területére lépni. Belföldi légi közlekedéshez azonban ugyanazt a szabályt alkalmazzák, mint más belföldi tömegközlekedési eszközökön, vagyis védettségi igazolvány nélkül is lehet utazni, természetesen csak maszkban.

Nincs szükség oltási igazolványra a piacokon sem, ezeken a közterületeken elég a maszkviselés. A lakáson kívül mindenütt kötelező tegnaptól a védőmaszk használata, ez alól csak a nehéz fizikai munkát végzők, a sportolók és a televízióműsorok szereplői kapnak felmentést, ha közben betartják a biztonságos távolságot.

A korlátozás 30 napig érvényes a járvány terjedése ellen hozott hatósági intézkedések értelmében.