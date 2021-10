Péntektől vasárnapig Beszterce és Moinești adott otthont a B-osztályos felnőtt férfi asztalitenisz-bajnokság két-két tornájának, amelyen öt háromszéki csapat is megméretetett. A Beszterce-Naszód megyei viadalon a megyeszékhelyi Sepsi ISK egy és a céhes városi Nagy Mózes SK két csapata mellett a Baróti VSK I. volt érdekelt, míg a szomszédos Bákó megyében a Baróti VSK II. pingpongozói álltak asztalhoz.

A besztercei 2-es csoportban három együttesünk harcolt a pontokért, s közülük a legjobb teljesítménnyel a Nagy Mózes SK II. rukkolt elő. A kézdivásárhelyi fiúk hat meccsből csak egyet veszítettek el, azt is az éllovas Székelyudvarhelyi ISK II-vel szemben (0–3). A céhes városiak 3–2-re verték a Sepsi ISK alakulatát és 3–0-ra a Baróti VSK I-t, továbbá győzedelmeskedtek a Șomuz Fălticeni, a Galaci Activ, valamint a Bukaresti OK SK csapatával szemben, és a második helyről várják a folytatást.

A sepsiszentgyörgyi sportiskolás fiúk három győzelemmel és három vereséggel a negyedik helyen zárták a hétvégét, s Kocsis Balázs edző elmondása szerint ezzel a teljesítménnyel több mint valószínű, hogy a bennmaradást is elérték. Az újonc erdővidéki csapat egy diadal mellett öt vereséget könyvelt el Besztercén, és a Bukaresti OK SK együttesét megelőzve a hatodik helyen fejezte be az odavágót. Szintén Besztercén vendégszerepelt a Nagy Mózes SK I. is, amely hét meccséből négyet tudott megnyerni, és a 4-es csoportban a negyedik helyről várja a tavaszi folytatást.

Moinești-en az 1-es csoportban küzdő Baróti VSK II. asztaliteniszezői mindössze három meccset tudtak megnyerni a hatból, így az utolsó helyen telelnek, s a visszavágókra komolyan össze kell szedniük magukat, hogy ne essenek ki a harmadosztályos pontvadászatból. (t)