A Román Cselgáncsszövetség október 23–24-én Brassópojánán rendezte meg az U21-es korosztály Román Kupáját és földharc (ne waza) országos bajnokságát, amelyen a felső-háromszéki Andra Norocea és Deák Roland egy-egy bronzérmet szerzett.

A kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK együttesénél leigazolt, de a hétvégi megmérettetésen a Dévai MSK csapatának harcoló Norocea az 52 kilogrammos súlycsoportban lépett tatamira, és bronzéremmel zárta a kupaviadal szombati versenynapját.

A kézdivásárhelyi csapat egykori cselgáncsozója, most a VSK Csíkszereda színeiben versenyző berecki születésű Deák Roland is érdekelt volt a Román Kupában, és a 73 kilogrammosok viadalában az ötödik helyen végzett. Deák vasárnap a földharc országos bajnokságban is indult, és ezúttal nem maradt le a dobogóról, bronzéremmel

a nyakában fejezte be a versenyt. (t)