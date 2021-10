A rajtot Hamilton jobban elkapta, mint a pole pozícióból startoló Verstappen, és a vb-címvédő egy határozott manőverrel az első kanyarban meg is előzte holland riválisát. Pérez is majdnem megszorongatta az élről rajtolót, de aztán a mexikói előzékenyen maga elé engedte csapattársát, aki üldözőbe vette az élen száguldó britet. Verstappen a 10. körig próbálkozott Hamilton követésével, de támadni nem tudott, így a Red Bull-istállónál úgy döntöttek, hogy egy korai kerékcserével megpróbálnak stratégiai előnybe kerülni az ellenféllel szemben. Két körrel később Pérez versenyautójára is feltették a friss abroncsokat, Hamilton pedig a 13. kör végén hajtott a bokszba új gumikért, de csak Verstappen mögé ért vissza a pályára, lemaradása hat másodperc volt. Az élen álló holland versenyző a 29. körben ismét a bokszba hajtott kerékcserére, míg Hamilton a 37. kör végén állt ki friss abroncsokért, és több mint nyolc másodperces hátrányban tért vissza a pályára Verstappen mögé. A következő öt körben Hamilton a felére faragta lemaradását, tíz körrel a leintés előtt pedig már csak három másodperccel maradt le riválisától. Az utolsó három körben a vb-címvédő két másodpercen belülre került, de végül meg kellett elégednie a második hellyel.

A vb két hét múlva Mexikóban folytatódik.