A fiatal gazdák többsége a 40 000 eurós támogatást igényli, de sokan termékfeldolgozást is bevállaltak az üzleti tervükben, és így az elnyerhető támogatás 60 000 euró. Legtöbbjük gyümölcs- vagy zöldség­prést vásárol sikeres pályázás esetén, és ha nincs megfelelő helyisége a feldolgozó kialakítására, a támogatási pénzből konténert is beszerezne. De több pályázó fiatal méhész is van, akik a mézfeldolgozás vállalásával igénylik a megemelt támogatást.

A vidékfejlesztési hivatal szakemberei most ellenőrzik a pályázatokat, kicsit késlelteti a munkájukat, hogy Fehér megyéből is kaptak 60 kisgazdaság-támogatásos pályázatot, és oda is járnak ellenőrzésre.

Az első hónapban – augusztus 27. és szeptember 26. között – letett pályázatoknál az ügynökség vezetőségének rendelkezése értelmében a pályázatok ellenőrzését november 12-ig kell befejezni. Ebben az időszakban a minimális pontszám 75 volt. A megyében benyújtott 80 pályázatból 38-at kell az említett időpontig ellenőrizniük, ezek a 75 pont felettiek. De szeptember 26. után is (amikor a minimális szükséges pontszám 50 pontra esett vissza) nyújtottak be magas pontszámú pályázatot, a pályázatíró cégek ugyanis nem bírták időben készíteni a nagyszámú érdeklődő pályázatát.

Országos szinten hatalmas volt a versengés mind a hegyvidéken gazdálkodó, mind a nem hegyvidéken gazdálkodó fiatalok körében. A kiírás szerint a pályázatokat november 26-ig lehetett volna benyújtani, ha időközben el nem fogy a pályázható pénzkeret – ami megtörtént. A nem hegyvidéki pályázatoknál a számítógépes rendszer a kiírás szerinti 70 millió euró másfélszeresére, 105 millió euróra engedett pályázatokat feltölteni, és október 2-án leállt. Így 3383 pályázatot nyújtottak be a fiatalok. A hegyvidéken gazdálkodó fiatalok külön pályázhattak 30 millió euróra, itt a 150 százalékos engedélyezett összeg (45 millió euró) október 8-án fogyott el, amikor a rendszer leállt. Összesen 919 hegyvidéken gazdálkodó fiatalnak sikerült letennie a pályázatát.

A másik, jelenleg pályázható intézkedésnél, a kisgazdaságok 15 000 eurós támogatásánál a megyéből 17-en tettek le pályázatot a múlt hét végéig. Itt is külön pályázható keretet biztosítottak a hegyvidékieknek, a 26,1 millió euróra eddig 28,3 millió euró értékben tettek le 1889 pályázatot. De a számítógépes rendszer még itt is engedi a pályázatok további feltöltését másfélszeres értékben, 39,1 millió euróig. A nem hegyvidéki kisgazdaságok pályázatai­nál a kiírásban szereplő 60,9 millió euróra eddig mindössze 27,8 millió euró értékben tettek le pályázatokat (1853-at), gyakorlatilag a rendelkezésre álló összeg több mint fele még megvan.

A harmadik megnyitott intézkedésnél – biztosítási összegek részleges megtérítése, 17.1-es intézkedés – a pályázatokat a hónap végéig lehet feltölteni az országos ügynökség számítógépes rendszerébe. Összesen 31,2 millió euró támogatásra lehet pályázni, de eddig csak az összeg valamivel több, mint egyharmada, 11,8 millió euró fogyott el. A megyéből a hét végéig húsz mezőgazdász, fizikai személy vagy cég igényelte a biztosításra fizetett összeg 70 százalékának a megtérítését.