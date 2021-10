Nyerő lehet a sáfrány

A sáfrány a világ legdrágább fűszere, egy kilogramm ára 30 000 euró körül mozog. Adrian Bud 6500 eurós befektetéssel 30 000 sáfrányhagymát ültetett el. A sáfrányt általában a délebbi vidékeken termesztik, de Szatmárban is meghozta virágait. Termesztése nem bonyolult, de szárítás közben elveszti súlyának mintegy nyolcvan százalékát. Betakarításkor a sáfrány virágát gyűjtik be, majd kiszedik a bibéit – ezekből lesz a tulajdonképpeni fűszer, de gyógyhatást is tulajdonítanak neki – számolt be a digi24.ro.