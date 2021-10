Milliókat fenyeget éhhalál Afganisztánban

Beasley rámutatott: a 39 milliós Afganisztán lakosságának mára több mint felét, 22,8 millió embert fenyegeti éhínség. Két hónappal korábban még 14 millió volt a számuk. „Gyerekek fognak meghalni. Emberek fognak éhezni. A dolgok sokkal rosszabbra fognak fordulni.” Beasley a finanszírozás hiányában és az afgán gazdaság összeomláshoz közeli állapotában látja a problémák gyökerét.

Mint ismert, Afganisztánban a tálib lázadók augusztusban harc nélkül elfoglalták Kabult, és átvették a hatalmat a Nyugat által támogatott kormánytól. Ezt követően a nemzetközi adományok elapadtak, és a megszokottnál jobban előtérbe került az afgán gazdaság segélyfüggősége. Emellett Afganisztán külföldi vagyonát is befagyasztották, miután a nemzetközi közösség egyelőre nem tudja eldönteni, hányadán áll az új tálib kormánnyal. Az élelmiszerhelyzet – amelyet tovább rontott az éghajlatváltozás – a tálib hatalomátvétel előtt is válságos volt. Előrejelzéseink a vártnál gyorsabban valósulnak meg – hangsúlyozta Beasley. Kabul gyorsabban elesett, mint ahogy vártuk, és a gazdasági összeomlás még annál is gyorsabban történik – tette hozzá. Szerinte éppen ezért fel kell szabadítani a befagyasztott alapokat az emberek túlélése érdekében.

A tél közeledtével az Élelmezési Világprogramnak havonta 220 millió dollárra van szüksége ahhoz, hogy etetni tudja a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő afgánokat. Sok afgán vagyontárgyainak eladására kényszerül, hogy élelmiszerhez juthasson, miután a tálibok nem tudnak fizetést adni az állami szférában dolgozóknak. Most először a városi közösségek hasonló mértékű élelmiszerválsággal szembesülnek, mint a vidékiek. A WFP saját tartalékához is hozzányúlt annak érdekében, hogy decemberig biztosítani tudja az élelmiszersegélyeket Afganisztánnak, miután több adományozó nem tett eleget vállalásának. Beasley szerint előfordulhat, hogy más országoknak szánt segélyalapokból kell átcsoportosítani Afganisztán javára.

Segélyszervezetek arra buzdították az új kabuli kormány emberi jogi politikájával elégedetlen országokat, hogy vegyék fel a kapcsolatot a tálibokkal az összeomlás megakadályozása érdekében. Figyelmeztettek, hogy az összeomlás a 2015-öshöz hasonló migrációs válságot válthat ki. „Nem hiszem, hogy a világ vezetői tudatában vannak annak, mi vár rájuk” – mondta Beasley, felsorolva számos humanitárius válsághelyzetet a Közel-Keleten, Afrikában és Közép-Amerikában.