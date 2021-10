Az USR nem támogatja a kisebbségi kormányt

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) nem szavaz bizalmat kisebbségi kormánynak – jelentette be tegnap Dacian Cioloș, az USR elnöke, miután találkozott Nicolae Ciucăval, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) kormányalakítással megbízott miniszterelnök-jelöltjével.

Ciucă a PNL és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által létrehozandó kisebbségi kormány parlamenti jóváhagyásához keresett támogatást a PNL és RMDSZ volt koalíciós partnerénél, mely szeptember elején lépett ki a Florin Cîțu vezette koalíciós kormányból.

Cioloș felidézte: elsőként ő kapott kormányalakítási megbízást az államfőtől, és ő is válságkezelő kisebbségi kormány jóváhagyásához kért bizalmat a parlamenttől. Ha egy kisebbségi kormány jó megoldásnak tűnt a PNL számára, akkor kár volt elvesztegetni még egy hetet: megszavazhatták volna az általa javasolt USR-kormányt a múlt héten – fogalmazott. Cioloș úgy értékelte: Romániának stabil többséggel rendelkező kormányra van szüksége, ha tehát a PNL nem akarja helyreállítani a jobbközép koalíciót, és nem akar már az USR-vel kormányozni, akkor a Szociáldemokrata Párttal (PSD) kell szövetkeznie, amire korábban is volt már példa. Az USR elnöke szerint a PNL-nek el kell döntenie, hogy az USR-vel vagy a PSD-vel akar-e stabil kormányt adni az országnak, amely nemcsak válságkezelésre, hanem a szükséges reformok életbe léptetésére is képes, de az USR partnerségére csak akkor számíthat, ha felújítják a koalíciós szerződést.