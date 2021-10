Sepsiszentgyörgyön a vonatkozó kormányhatározatban foglalt korlátozások, előírások, valamint a jogszabályban megszabta kivételek szerint oldják meg az ügyfélfogadást az önkormányzatnál és az alárendelt közintézményekben. Ahol lehetőség van rá, elkülönítve fogadják a védettségi igazolvány nélkül érkezőket, ahol nincs, ott egyenként mehetnek be az ügyfelek, illetve fertőtlenítéssel és szűréssel igyekeznek csökkenteni a fertőzés terjedésének veszélyét. Kézdivásárhelyen is korlátozzák az ügyfélfogadást, arra kérve a védettségi igazolvány nélkülieket, hogy amennyiben lehetséges, az ügyintézéshez használják a hivatal telefonos vagy elektronikus elérhetőségeit.

Sepsiszentgyörgy: több megoldást alkalmaznak

Lapunk megkeresésére Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere elmondta, az önkormányzat alárendeltsé­gében működő közintézményeknél kivétel nélkül kérik a védettségi igazolvány felmutatását. Akik rendelkeznek ilyennel, gond nélkül bemehetnek a hivatalokba.

Azok esetében, akik nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, több megoldást is alkalmaznak. Ahol lehetőség van rá, külön fogadják őket. Az alpolgármester példaként a Szociális Igazgatóság Bánki Donát utcai székhelyét említette, ahol a kapusfülkénél, illetve az udvaron megoldható a tájékoztatás és a fűtéspótlék vagy más igénylési dokumentumok átvétele az igazolvány nélküliektől.

Más épületeknél, ahol az elkülönítés nem lehetséges – mint például a polgármesteri hivatal, az anyakönyvi iroda, a városi adóhivatal és mások – a kormányhatározatban, valamint a megyei vészhelyzeti bizottság ennek alapján született szombati döntésében foglalt kivételek mentén járnak el. Ennek értelmében az intézménynek biztosítania kell, hogy a védettségi igazolvány nélküliek is hozzáférjenek a szolgáltatásokhoz sürgős esetekben (halotti vagy születési bizonyítvány kiváltása, határidőhöz kötött iratok). Az anyakönyvi hivatalnál szerencsés helyzetben vannak, mivel a városháza főbejáratának átalakítási munkálatai miatt az iroda bejárata közvetlenül az utcára nyílik, így egyenként, biztonságosan lehet fogadni az ügyfeleket. A védettségi igazolványt azért ellenőrzik itt is, de aki nem rendelkezik ilyennel, azt is kiszolgálják.

A városháza főépületében működő többi irodánál már a múlt héten bevezették az előjegyzés alapján történő ügyintézést, a halaszthatatlan esetekben viszont egyenként a védettségi dokumentum nélküliek is bemehetnek, ha a látogatást előzetesen már leegyeztették telefonon.

A szintén sokak által felkeresett városi adóhivatalnál egyenként engedik be az embereket – ellenőrizve a védettségi igazolást is –, és az anyakönyvi irodához, valamint a főépülethez hasonlóan, fertőtlenítéssel és szűréssel próbálják elejét venni a fertőzés terjedésének.

Kézdivásárhely: védettségi nélkül nem fogadnak

Kézdivásárhely önkormányzata közleményben arra hívja fel a céhes város lakosainak figyelmét, hogy a városházán csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezőket fogadják. Felkérnek mindenkit, hogy amennyiben nem rendelkeznek ilyen okirattal, az ügyintézéshez használják a hivatal telefonos és internetes elérhetőségeit. A központi telefonszám 0267 361 974.

Tájékoztatnak, hogy a fűtéstámogatási kérések benyújtása is új szabályok szerint történik: a védettségi igazolvánnyal rendelkezők továbbra is munkanapokon 8–16 óra között igényelhetik a támogatást, akik nem rendelkeznek ilyen tanúsítvánnyal, munkanapokon 11–13 óra között a polgármesteri hivatal első udvarán, sorszám szerint.

A szájmaszk viselése minden esetben kötelező.