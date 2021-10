Az ANAF közleménye szerint a hivatal oltási igazoláshoz, friss teszthez, fél évnél nem régebbi gyógyuláshoz, vagyis az úgynevezett zöld igazoláshoz köti a belépést. Ugyanakkor arra biztatnak minden adófizetőt, hogy mind a kifizetéseknél, mind az ügyintézésnél használják az online lehetőségeket (banki átutalás, ghiseul.ro, illetve az elektronikus ügyfélkapu).

A megyei adóhivatalnál a belépéshez szükséges feltételeket az ajtóban ellenőrzik – mondta kérdésünkre Ambrus Attila igazgató, aki szintén az internetes ügyintézést ajánlja az érintettek figyelmébe. Ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a helyi tanácsok illetékes hivatalai elektronikusan elérik a megyei adóhatóság adatbázisát, így csaknem minden igazolás (például, hogy valakinek nincs tartozása) helyi szinten kitölthető és kiadható. Ezzel együtt a kiszolgálás érdekében azoknak, akik nem teljesítik a járványügyi előírásokat, külső ablakot nyitnak, illetve az ügyfélszolgálathoz is be lehet kopogni, és bár beengedni nem tudják, igyekeznek megoldani a kérést. A kincstárnál is igyekeztek könnyíteni, hiszen egy személy – természetesen, aki teljesíti a járványügyi követelményeket – több cégnek, személynek is intézheti az ügyeit – hangsúlyozta az igazgató.