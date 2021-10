Úgy tűnik, az oltást elutasítók, illetve azzal eddig kivárók egy része meggondolta magát, és a koronavírus-járvány negyedik hullámának térségünket is elérő rohamos terjedése, valamint a szigorítások miatt beoltatja magát. A sepsiszentgyörgyi oltóközpontot valósággal megrohamozták az igénylők, a hétvégén a korábbi hetek napi oltásainak többszörösét jegyezték, de Háromszék többi városában is megnövekedett a jelentkezők száma.

A sepsiszentgyörgyi Dália utcai oltóközpontban eddig soha nem látott forgalmat tapasztaltunk tegnap délelőtt: az egészségügyi alkalmazottak két oltóponton dolgoztak párhuzamosan, a számítógépes nyilvántartással megbízott munkatársuk percenként jegyzett adatokat, az oltás utáni pihenőben is egyszerre többen várták ki a negyed órát, hogy elhagyhassák a helyet. A bejárat előtt is hosszú sor alakult ki, tizenöten-húszan várakoztak, hogy bemehessenek.

Az oltáson túl lévők közül a szentivánlaborfalvi tizennyolc éves Hidi Janita lapunknak elmondta: az első oltásra jelentkezett, az egydózisos Johnson & Johnsont választotta, és azért döntött úgy, hogy beoltatja magát, mert a korlátozások miatt egyébként sok helyről ki lenne zárva, ugyanakkor a munkahelyén is megkövetelik, hogy beoltassa magát. Élelmiszerüzletben dolgozik, ahol kérték tőle az oltást, attól tartott, hogy egyébként elveszíti munkahelyét.

Szintén élelmiszeriparban dolgozik a sepsiszentgyörgyi ötvenhét éves András József, aki azt mondta, az egyadagos oltás bőven elég, csak azért jelentkezett, mert „a politikusok rákényszerítették az embereket, mint az állatokat, hogy oltassák be magukat”. Eddig nem gondolt erre, de a munkahelyét félti, attól tart, ha nem vállalja, nem dolgozhat tovább ugyanott.

Kerezsi Tünde brassói származású, jelenleg Sepsiszentgyörgyön él, harminchat éves, a második oltásra jelentkezett. A gyimesi Fülöp Mária hetvenegy éves, egyfajta kétlaki életet él szülőfaluja és Sepsiszentgyörgy között, azért döntött az oltás mellett, hogy ne legyen korlátozva a helyváltoztatásban.

Az oltóközpont előtt sokan várakoztak, körükben is érdeklődtünk. A hatvanegy éves Simon Ilona az oltásra jött, a Johnson & Johnsont választotta, azért döntött így, mert a családja szinte kötelezte erre. Negyven évig szinte nem járt orvosnál, de most szeretne az unokáival is együtt lenni, ezért vette rá magát, hogy vállalja az injekciót. Boros Sándor hetvenéves, az első adagot kéri, azért adta be a derekát, mert látta, nagyon megnövekedett a fertőzöttségi mutató és a szigorítások is befolyásolják szabad mozgásterét.

Nincs más választás…

Lapunk érdeklődésére dr. Bálint Sándor, a Dália utcai oltási központ tegnap délelőtt szolgálatos orvosa elmondta: a megnövekedett oltási kedv szerinte jó irányba halad, a lakosság későn, de még időben elfogadta, hogy nincs más mód küzdeni a járvány terjedése ellen, csak a tömeges oltás. Ellenben azt rosszallja, hogy az egészségügyi és tanügyi alkalmazottak köré­ben még mindig nagyon kevés az igénylő. Bálint doktor szerint nem szabadna beengedni egyetlen alkalmazottat sem az egészségügyi intézményekbe és az oktatási egységekbe oltási igazolás nélkül, mert azt nem lehet elfogadni, hogy éppen ők, akik közösségekben vagy beteg emberek körében dolgoznak, esetleg fertőzést terjesszenek.

A sepsiszentgyörgyi Dália utcai oltóközpontban a korábbi napi ötven-hatvan helyett mintegy háromszázan jelentkeznek, a hétvégén ennek több mint felét azok tették ki, akik az első oltást kérték. Tegnap hasonló volt a helyzet. A szabályzat szerint óránként hét oltást kellene beadni egy hatórás ügyeleti vonalban, de ez a jelenlegi igénylések mellett megkétszereződött, mert a Dália utcai központban egyszerre két oltási vonal működik mindkét műszakban, azaz kettő délelőtt és kettő délután – részletezi Bálint doktor. Minden műszakban jelen kell lennie egy orvosnak, két asszisztensnek és egy regisztrátornak, így teljes a csapat, ezt ellenben nem könnyű lefedni, mert mindenkinek megvan a saját munkahelye – mondotta.

Dr. Bálint Sándor hangsúlyozta, az oltással kivédhető, hogy valaki nagyon súlyos állapotba kerüljön a koronavírus-fertőzés miatt, szerinte fölöslegesen halnak meg ezrek amiatt, mert az embereket sokan félretájékoztatják. Úgy véli, még mindig nem késő beoltatni magunkat, mindenkinek lehetősége és felelőssége, hogy védje önmagát és másokat.

Értékjegy az oltottaknak

A megyei közegészségügyi igazgatóság adatai szerint a háromszéki oltóközpontokban október 25-ig felhasznált védőoltásdózisok száma 87 847, az oltás második adagját 34 184-en kapták meg, 8225 személyt a családorvosok oltottak be, a harmadik oltást közel ötezer személy igényelte.

Amikor mindkét adag vakcinát megkapják – illetve a Johnson & Johnson esetében az egyetlen oltást –, a beoltottak jogosultak egy százlejes értékjegyre, ez a pénzösszeg ellenben nem áll folyamatosan rendelkezésükre az oltóközpontoknak, ami jókora elégedetlenséget szül a jogosultak körében, mert aki szerencsés időpontban érkezik, az megkapja a támogatást, mások később hajthatják be azt, ami nekik jár.