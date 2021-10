A zárt kapus mérkőzés első negyedórájában a vendégek többet birtokolták a labdát, bár mezőnyfölényük meddőnek bizonyult, mindössze egy helyzetük volt, Adnan Aganović veszélyeztetett, kapáslövését azonban Cristian Bălgrădean könnyedén védte. A másik oldalon a házigazdák már az első lehetőségüket gólra váltották, a 24. percben Ciprian Deac szöglete után a Sepsi OSK korábbi hátvédje, Rachid Bouhenna néhány méterről a jobb alsóba fejelt (1–0). Szünet előtt egyenlíthetett volna Cristiano Bergodi legénysége, viszont Aganović szöglete után Cvetelin Csuncsukov közelről az oldalhálót találta el.

A második félidő elején hamar növelni tudta előnyét Dan Petrescu csapata, miután Bogdan Mitrea szabálytalankodott Emmanuel Culio ellen, a játékvezető pedig büntetőrúgást ítélt. A tizenegyest a sértett végezte el, ám lövését Niczuly Roland hiába hárította, a kipattanót az argentín középpályás a hálóba sodorta (2–0). Fölénye tudatában a címvédő a folytatásban inkább a védekezésre figyelt, ellentámadásokkal próbálta zavarba hozni ellenfelét, amelynek ebben a játékrészben csak egy helyzete volt, az 58. percben Aganović szabadrúgását Bălgrădean védte.

Az utolsó negyedórában is a kolozsvári együttes járt közelebb a gólszerzéshez, előbb Denis Alibec kiugratása után Billel Omrani iramodott meg, a tizenhatos vonaltól leadott lövését viszont Niczuly bravúrral védte, majd Radoslav Dimitrov rövid hazaadását követően Alibec próbálkozása a jobb alsó mellé ment. A 80. percben emberhátrányba került a hétszeres bajnok, a szabálytalankodó Mihai Bordeianu rövid idő alatt a második sárga lapját is megkapta. A Sepsi OSK tíz ember ellen is esélytelen volt az egyenlítésre, így a listavezető idénybeli hetedik hazai mérkőzését is megnyerte.

1. Liga, alapszakasz, 13. forduló: Kolozsvári CFR–Sepsi OSK 2–0 (1–0).

Kolozsvár, Dr. Constantin Rădulescu Stadion. Vezette: Andrei Florin Chivulete (Bukarest). CFR: Bălgrădean – Sušić, Bouhenna, Burcă, Camora – Culio (Cestor, 90.), Adjei-Boateng (Bordeianu, 46.), Deac (A. Păun, 82.) – Omrani, Alibec (Debeljuh, 82.), Petrila. Vezetőedző: Dan Petrescu. Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Tincu, Mitrea, Ispas – Aganović (Bojić, 74.), N. Păun, Fofana (Ștefănescu, 62.), Bărbuț (González, 62.) – Golofca (Askovski, 62.), Csuncsukov (Luckassen, 74.). Vezetőedző: Cristiano Bergodi. Gólszerző: Bouhenna (24.), Culio (53.). Sárga lap: Boateng (45+1.), Bordeianu (78., 80.), illetve Fofana (59.). Kiállítva: Bordeianu (80.).

További eredmény, 13. forduló: Academica Clinceni–Aradi UTA 0–3 (gsz.: I. Hora 21., 45+1., Miculescu 38.).

A rangsor:

1. CFR 11 0 2 19–8 33

2. Craiova 8 1 4 23–10 25

3. FCSB 7 3 2 23–11 24

4. Botoșani 6 6 1 13–9 24

5. Voluntari 8 0 5 17–15 24

6. Arad 6 5 2 15–8 23

7. Rapid 6 4 3 16–10 22

8. Argeș 6 3 4 12–7 21

9. Farul 5 3 4 15–8 18

10. Târgoviște 3 5 5 8–9 14

11. U Craiova 3 3 7 10–14 12

12. Mioveni 3 3 7 7–17 12

13. Medgyes 3 2 8 10–17 11

14. Sepsi OSK 1 7 5 10–15 10

15. Dinamo 2 2 9 11–29 8

16. Clinceni 0 3 10 9–31 3

A 14. forduló programja: * péntek: FC Botoșani–FC Farul (20.30 óra) * szombat: Craiova–Mioveni (19 óra), Kolozsvári CFR–FC Voluntari (21.30 óra) * vasárnap: Medgyesi Gázmetán–Academica Clinceni (15 óra), Sepsi OSK–FC Dinamo (17.30 óra), FCSB–FC Argeș (20.30 óra) * hétfő: Aradi UTA–Chindia Târgoviște (17.30 óra), FC Rapid–U Craiova (20.30 óra).