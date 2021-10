Hatalmas gondokat okoz országos szinten a koronavírus-járvány, s bár Háromszéken egyelőre még jobb a helyzet, mint más megyékben, térségekben, ez nem feltétlenül ad okot nyugalomra. Amint a számok mutatják, két hónap alatt Kovászna megyében is aggasztóvá vált a járványhelyzet mind az aktív esetek, mind az elhunytak számát illetően – értékelte sajtóértekezletén Ráduly István prefektus. A kormányhivatal vezetője ugyanakkor keményen bírálta azokat a közegészségügyi rendszerben dolgozó orvosokat, akik oltásellenes propagandát fogalmaznak meg, szembemenve a hivatalos egészségügyi politikával, és ezzel egyben a jól megszervezett oltási kampányt is „szétverik”.

A prefektus elismerte: maga sem hitte el, amikor szeptemberben olyan előrejelzésről hallott, hogy októberben meghaladja az ezret a megyében nyilvántartott aktív esetek száma, de sajnos, ez már valóság. A helyzet ráadásul gyorsan romlott, ha két hónappal ezelőtt csak 15 aktív eset volt Háromszéken, szeptember végén már 190, most pedig jóval ezer feletti, ami nincs nagyon messze attól, amit egy hónappal ezelőtt az akkori esetszámok alapján megjósoltak.

Ráduly István kitért arra is, hogy az orvosok elsöprő többsége valóban éjt nappallá téve dolgozik, hogy az egyre növekvő számú koronavírus-fertőzöttön segítsen, de úgy véli, nem vállalnak elegendő szerepet az oltás népszerűsítésében. Ez szakmai kérdés, amelyben óriási az egyéni és kollektív felelősségük, hiszen elsősorban nekik kellene érvelniük a vakcinák mellett. A prefektus szerint amiatt, hogy ezen a fronton nem vállaltak kellő szerepet, az emberek inkább annak a pár orvosnak hisznek, akik saját tudományukat megtagadva oltásellenes propagandát folytatnak, és mivel kollégáik is megengedik nekik, „rendszer- és mindenellenes tevékenységükkel” szétverik az egyébként jól megszervezett oltási kampányt. Ráduly István számára az is érthetetlen, hogy miért tűrik meg ezeket az orvosokat állami fizetésen, véleménye szerint a kormánynak komolyan fel kellene lépnie velük szemben. „Aki ellene megy a hivatalos egészségügyi politikának, az végezze a dolgát magánpraxisban, ne az állam pénzén folytasson kampányt az állam célkitűzéseivel szemben” – szögezte le.

Rámutatott, az oltások az első pár hónapot leszámítva mindenki számára elérhetővé váltak – más országokban ez nem így volt –, mégis hosszabb ideig az oltóközpontoknál alig volt forgalom, a szolgálatos személyzetnek „kártyázáson kívül nem sok dolga akadt”. Mindezek hatására most ott tartunk, hogy októberben húsz százalékkal nőtt a koronavírus-fertőzésben elhunytak száma, és a helyzet folyamatosan romlik. A prefektus ugyanakkor jó jelnek tartotta, hogy az elmúlt időszakban nőtt az oltási hajlandóság a megyében is, de úgy véli, például a családorvosoknak is nagyobb számban be kellene kapcsolódniuk a kampányba (jelenleg 29-en vesznek részt ebben a kilencvenből). A hatóságoknak még alaposabban részt kellene venniük a népszerűsítésben, mivel a közvélekedés alakításában nekik is nagy szerepük van.

Ráduly István számokkal is alátámasztotta állításait, emlékeztetve: Háromszéken eddig több mint négyszáz ember halt bele a kórba, ami több, mint Bikfalva, Bita, Lisznyó vagy éppen Bélmező lakossága, és az eddig elhunytak közül egyetlen egy sem volt beoltva. Országos szinten 45 ezer körül jár a halottak száma a járvány kezdete óta, ami több, mint Kézdivásárhely, Kovászna, Barót és Bodzaforduló lakossága együttvéve. Minden egyes napon egy Kálnok nagyságú falu lakosságának megfelelő számú halálos áldozata van a járványnak, és még nem látni az alagút végét – sorolta.

A kormányhivatal vezetője úgy véli, lehet vitatkozni afelett, hogy mennyire volt felkészülve az újabb hullámra az egészségügyi rendszer, a hatóságoknak mikor kellett volna lépniük, viszont most az a lényeg, hogy a jelenlegi válságból kell kilábalni. Ezért pedig szükség van az oltás további népszerűsítésére, a vakcinával kapcsolatos téveszmék visszaszorítására, hiszen látható, hogy azon országokban, ahol 70-80 százalékos az átoltottság, noha vannak fertőzöttek, mégis viszonylag alacsony a súlyos esetek száma, és az élet elkezdett visszaállni a normális kerékvágásba. Ezzel szemben Romániában októberben átlagosan ötpercenként halt meg valaki koronavírus-fertőzés következtében, és vezetjük a világranglistát a millió lakosra vetített halálesetek számával.