Három emlékév, három tudományos kötet

„Célunk volt, hogy az emlékévekben tartott rendezvények, konferenciák mellett maradandó lenyomatot hagyjunk az utókor számára. A könyvsorozattal mintegy olyan családi relikviákat adunk ki, amelyek generációkról generációkra adódnak” – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a kötetek ünnepélyes hétfői budapesti bemutatóján. A sorozat könyvei megfelelnek a legmagasabb tudományos elvárásoknak, a fejezeteket a legkiválóbb szaktörténészek írták.

A miniszterelnök-helyettes úgy vélte, a könyvek a nemzeti elkötelezettség mellett a közép-európai egységet is felmutatják. Ezzel kapcsolatban utalt Rákóczi esetében a szlovákokkal való sorsközösségre is. Kérdésre válaszolva támogatásáról biztosította a kötetek angol, Mátyás király esetében román, Rákóczi vonatkozásában szlovák nyelvre fordítását és azok külföldre juttatását. Szent László kapcsán megjegyezte: az emlékkönyvben részletesen taglalják a személyéhez kötődő legendákat is, mert ezek megmutatják, öröksége milyen maradandó erőt jelentett a későbbi évszázadokban is. Hozzáfűzte: szép gesztus lenne, ha Szent László lányát, Piroskát a nyugati kereszténységben is szentnek ismernék el.

A Mátyás király, a Rákóczi és a Szent László emlékkönyvet ingyenesen juttatják el a külhoni magyar iskolákba, az anyaországi könyvtárakba, tudományos és civil szervezetek részére, de a könyvesboltokban is forgalmazzák. Már készülőben a könyvsorozat következő két kötete, a Zrínyi és a Mária Terézia emlékkönyv. A sorozat főszerkesztője Bódvai András.

Kiss Róbert Richárd kommunikációs szakértő elmondta, hogy a kötetekkel teret akarnak adni a legújabb kutatások bemutatásának. Mátyás király esetében olvasható írás például a Hunyadiak származásáról, a déli végvárrendszerről, de készült fejezet Mátyás király és a nők címmel is. Rákóczinál egyebek mellett a szabadságharc fegyvereit, a kuruc tábornoki kar családi hátterét és az emig­ráció időszakát dolgozták fel, a Szent László emlékkönyvben pedig törvényeiről, a világi igazgatás intézményeinek változásairól vagy a lovagkirály sírjáról lehet részletesen olvasni.