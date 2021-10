A fekete színű ser főzéséhez müncheni melanoidint és pilseni malátát használtak, míg a serital markáns zamatát a Hallertau Perle komló adja. A sör ajánlott fogyasztási hőmérséklete 12–14 Celsius-fok között van, így a szokásommal ellentétben ezt nem hűtöttem be. Szépen szólt nyitáskor, sőt, egy picit ki is futott a palackból. Barnás habkoronája dús és szép megjelenésű, ám gyorsan elapadt. Illata gyümölcsös, s mivel áfonyás duplabak sörről beszélünk, intenzíven áfonyás. Nem émelygősen, hanem kellemesen. A testes folyékony kenyér íze is finom: a maláta mellett az egész sört a valódi áfonya zamata teszi kiegyensúlyozottá. Kissé száraz, ám ennek ellenére lágy és krémes, az utóíze pedig némileg kesernyés. Úgy vélem, hogy a magas alkoholtartalommal rendelkező seritalt remekül összerakták, s igazuk lehet a készítőknek, akik azt írják, a vadas ételekhez talál. Érdemes kipróbálni, még annak is, aki nem szereti a gyümölcsös söröket.

Adatok: • gyártja: Szent András Sörfőzde • származási hely: Magyarország • ára: 10,09 lej • kiszerelése: üveg • mennyiség: 330 ml • alkoholtartalom: 9% • szárazanyag-tartalom: 22°B • IBU: 17 • színe: fekete • összetevők: ivóvíz, árpamaláták, komlók, sörélesztő, áfonyasűrítmény • típus: áfonyás duplabak (blueberry doppelbock) • a sör pontszáma: 7,5/10 • ebből fogyasszuk: talpas söröspohár, shakeres pohár.

Tibodi Ferenc (sor-csap.blogspot.com)

Sörlexikon: Rauchbier – azaz a füstölt sör. Ezek egyaránt lehetnek ale-ek, illetve lagerek is, füstös aromájukat, ízüket a kemencében szárított árpamalátától kapják. Németországban a serfőzők bükkfát használnak a kemencék melegítéséhez, a tengerentúlon inkább a hikori-, alma-, éger- és juharfa a jellemzőbb.