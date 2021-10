Hol vannak a felelősök?

Most látszik csak igazán, mennyire elhibázta a román állam a koronavírus elleni harcot, nemtörődömségének, baklövéseinek árát betegek tízezrei fizetik, és a döntéshozók számlájára írható a napi több száz halott is. Mert az oltást kellő mennyiségben beszerezték ugyan, de mindent megtettek, hogy elbizonytalanítsák az embereket, hiteltelenségük rányomta bélyegét a sikeres védekezésre is.