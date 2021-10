Balsors és víg esztendő

Az idei év utolsó hónapjait élve himnuszunk jutott eszembe, azaz abból is a fenti szavak, mert most tényleg jórészt rajtunk is múlik, melyik jövő vár ránk. A balsors kísér, vagy a régen várt víg esztendő? De mit tehetünk, hogy ez utóbbi felé billenjen a mérleg?