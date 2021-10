Túl nagy az ideológiai nyomásgyakorlás az EU-ban

A magyar kormányfő, a Fidesz elnöke Marine Le Pennel közös nemzetközi sajtótájékoztatóján azt mondta: a megbeszélésen szomorúan állapították meg, hogy az Európai Unión belül az ideológiai nyomásgyakorlás soha nem látott méretet öltött. A migráció és a nyílt társadalom propagálása soha nem látott mértéket ért el, és a bizottság a szerződések őréből ideológiai központtá alakult át. A Brezsnyev-doktrína a Szovjetunió világrendszerében azt jelentette, hogy ha valamelyik tagállam eltért a központilag megszabott ideológiától, akkor a szocialista tábor többi tagja jogosulttá vált arra, hogy beavatkozzon az érintett állam belső ügyeibe – ecsetelte.

Kétségkívül nem mindegy, hogy mi a beavatkozás formája, hiszen a szovjet tankokkal történő beavatkozás sokkal brutálisabb, mint a jogállamisági eljárás, de ettől még beavatkozás marad. „És ennek a Brezsnyev-doktrínának a modernizált európai uniós formáját látjuk most, amelyet nemcsak Lengyelország, hanem Magyarország is naponta megtapasztal” – fogalmazott. Felidézte: Magyarországot az elmúlt években többször is megpróbálták „keresztre feszíteni” az Európai Parlamentben. Köszönetet mondott Marine Le Pennek, amiért minden egyes alkalommal, amikor az Európai Parlamentben igazságtalanul támadták Magyarországot, akkor ő és pártja is mindig kiállt Magyarország mellett.

Közölte: a tárgyalásokon megállapították, hogy nagy kihívások előtt állnak, az EU versenyképessége csökken a világgazdaságban, és nincs kellő politikai befolyása és ereje a nemzetközi térben. Nem tudták megoldani az unióra nehezedő migrációs nyomást, nem tudnak megküzdeni az unió szintjén az energiaárak elszabadulásával sem. Leszögezte: ellenezik, hogy bármifajta európai szuperállam jöjjön létre.

Megállapították azt is, hogy egész Európában átalakulófélben vannak a hagyományos pártstruktúrák, és ebben az átalakulásban együtt akarnak működni egymással. Az európai jobboldal mindenképpen megújulásra szorul, és a Fidesz érdekelt abban, hogy létrejöjjön egy új csoportosulás. Az új csoportosulás döntő lépését már korábban megtették, hiszen július elején 15 európai párt, a Fidesz és a francia Nemzeti Tömörülés is aláírt egy közös nyilatkozatot. Szerinte ez volt a „jégtörés”, azóta építik az együttműködést, és ennek fontos állomása ez a találkozó is. A következő hetekben és hónapokban szeretnék, ha ez a folyamat felgyorsulna. Marine Le Pen és pártja potenciális szövetséges. A tárgyalások elején vannak, ezért nem tud válaszolni arra, milyen formát fog majd ölteni az együttműködés, de a szándék megvan, az biztos.

Magyarország a migráció kérdésében sikeresen védte meg magát és kultúráját – mondta Marine Le Pen. A jobboldali francia politikus kiemelte, a migrációt megfelelően kell kezelni, nem lehet megengedni, hogy a bevándorlás kérdését fel lehessen használni a tagállamok ellen. Nem lehet az európai népességet kicserélni, hanem az európai fiataloknak kell lehetővé tenni, hogy gyereket vállaljanak, mondotta, méltatva a magyar kormány családtámogatási politikáját. Világossá tette, hogy ha jövőre Franciaország köztársasági elnökévé választják, támogatni fogja Orbán Viktort abban, hogy Európa „más irányt vegyen, szuverén irányba induljunk el”.

A jobboldali politikus szerint az EU föderalista irányba indult el. Az uniónak már nincs arca, centralizált államként akar működni, de ezzel szemben sokszínűnek kell lenni. „Európában nem egy nép van, hanem európai népek vannak. Mi a népeket, a népek identitását és szabadságát támogatjuk, hiszünk abban, hogy saját, nem helyettesíthető lelkületük van” – mondta Marine Le Pen. A Nemzeti Tömörülés vezetője nagyon fontos lépésnek nevezte a nyáron aláírt, jobboldali pártok közötti együttműködési megállapodást, amelyet teljes szívvel támogat.