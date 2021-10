Sok a halott, de csökkenőben az új esetek száma

Jelenleg 20 442 személyt kezelnek kórházban koronavírussal, közülük 1861 személy szorul intenzív terápiás ellátásra. A kórházban kezelt páciensek között 478 kiskorú van, és közülük 44-et ápolnak az intenzív osztályon. Románia területén 148 914 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 19 632 intézményi elkülönítésben, ugyanakkor 56 195 személy van házi, 96 intézményes karanténban.

Az elmúlt két hétben csak a hétvégi tesztek eredményeit ismertető jelentésekben volt 15 ezer alatti a napi esetszám, ami bizakodásra ad okot, azonban továbbra sem áll üresen egyetlen intenzív terápiás ágy sem a Covid-19-betegek kezelésére, leszámítva azokat, amelyeket az alapbetegségük mellett koronavírussal is megfertőződött pácienseknek különítettek el különböző kórházakban. Emiatt bár az egészségügyi minisztérium adatai szerint 1743 intenzív terápiás ágy van elkülönítve koronavírus betegek számára, jelenleg összesen 1861 intenzív terápiás ágyat foglalnak el koronavírussal fertőzött páciensek.

Az 512 halálos áldozat közül 465-en nem voltak beoltva, ugyanakkor 464-nek volt valamilyen társbetegsége. A 47 beoltott áldozat 30 és 39 év közötti, illetve 80 éven felüli volt, és valamennyien más betegségekben is szenvedtek. A bejelentett halálos áldozatok között van egy 14 éves fiú, illetve négy, 30 éven aluli fiatal is, valamennyinek volt még valamilyen betegsége és egyikük sem volt beoltva.

Az elmúlt 24 órában Bukarestből (2080), illetve Prahova (1069), Ilfov (704), Brassó (698) és Argeş (694) megyéből jelentették a legtöbb új koronavírusos esetet. A fővárosban 15,93 ezrelékes a fertőzöttségi ráta, ez a szám is csökkent az előző naphoz képest (16,13). A mutató továbbra is Ilfov megyében a legmagasabb, itt 16,91 az ezer lakosra jutó esetszám. Nagy a fertőzöttségi ráta Prahova (11,83), Fehér (10,62), Konstanca (10,37) és Ialomiţa (10,08) megyében is.