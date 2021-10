Befagyasztják és kompenzálják az energiaárakat

A jogszabálynak a háztartási fogyasztók esetében két fontos rendelkezése van. Egyrészt előírja, hogy az elektromos energiát a szolgáltatók nem adhatják 1 lej/kWh-nál magasabb áron, 1000 kWh földgázt pedig nem adhatnak 250 lejnél magasabb áron ebben az öt hónapban. Másrészt meghatározza, hogy amennyiben a háztartási fogyasztóknál ebben az időszakban az elektromos energia fogyasztás nem haladja meg az 1650 kWh-t, a földgáz fogyasztás pedig az 1100 köbmétert, akkor a villanyáram esetén 0,29 lej/kWh, földgáz esetében pedig 33 százalékos automatikus kompenzáció jár az ügyfeleknek.

Az RMDSZ közleménye Bende Sándort, a képviselőház ipari szakbizottságának elnökét idézi ez ügyben, aki konkrét példákkal is magyarázza az intézkedést. Ha egy háztartási fogyasztó (például egy háromszobás lakás esetén) 150 kWh-t fogyaszt egy hónapban, villanyszámlájának értéke 150 lej, ebből levonják a 0,29 lej kompenzálást kilowattóránként, amely összességében 43,5 lejjel csökkenti a számlát. Így a számla végértéke 106,5 lej lesz 150 lej helyett. A földgáz esetében hasonlóképpen járnak el: egy 3-4 szobás lakásban a havonta elhasznált 1.59 MWh (150 köbméter) kompenzálással 207.5 lej / MWh egységár alapján fizet a fogyasztó. Így 329,25 lej értékű lesz a számla, amely a törvény elfogadása nélkül akár 500-600 lejre is rúgna.

Az ipari bizottság elnöke hangsúlyozta, a fogyasztókat semmilyen intézkedés nem terheli, a számlák már a kompenzált értéket fogják tartalmazni, a háztartási fogyasztóknak csak arra kell figyelniük, hogy a megadott 5 hónapos időtartamban összességében ne haladják meg a fentebb leírt fogyasztási korlátot.

Bende Sándor továbbá elmondta, hogy a kis- és közepes vállalkozások megsegítését is törvénybe foglalták, ennek értelmében az elektromos energia áfáját 19 százalékról 5 százalékra csökkentették, és nem kell befizetniük a zöldkártya- és a magashatású kogenerációs illetéket sem. A földgáz esetében is hasonlóan jártak el, szintén 5 százalékra csökkent az áfa, azonban további illetékek befizetése alól is mentesítették ezeket a vállalkozásokat.