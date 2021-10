A Sepsi-SIC és a vendég UNI Győr közti mérkőzés első sípszója előtt mindkét csapat egyperces néma csenddel emlékezett a néhai Gyurkó Irénre, aki vasárnap tragikus hirtelenséggel elhunyt, és szerdán már a mennyei lelátóról szurkolt zöld-fehér mezes kedvenceinek. Az elsőszámú játékirányítóját, Maja Miljkovićot nélkülöző házigazdák egy 6–1-es rohammal indítottak, az első negyed felénél azonban már 7–5 volt az állás. Jovana Pašić büntetőből szerzett pontjával és Ioana Ghizilă triplájával az első győri időkérés előtt 11–5-re alakult a találkozó eredménye. Innen felváltva pontoztak a csapatok, a játékrész hajrájában pedig több hárompontosnak is örvendhettek az együttesek (21–13).

A győriek két duplájával indult a második negyed, amire Ștefania Cătinean egy hárompontossal válaszolt (24–17). A folytatásban a vendégek fezárkoztak három pontra (24–21), majd Dombai Réka és Sabina Oroszova tripláival a vezetést is megszerezték (24–27). Szerencsére előnyük nem tartott sokáig, hiszen a szakasz utolsó percei lányainkról szóltak, akik plusz néggyel vonultak szünetre (35–31).

A harmadik negyed elején Shaqwedia Wallace célzott pontosan távolról, a játékrész felénél már tízzel is vezetett a Sepsi-SIC (47–37). Innen, sajnos, akadozni kezdett Zoran Mikes tanítványainak játéka, és ezt használták ki a győriek, akik egy 7–0-s részsikerrel már ott loholtak a mieink nyomában (47–44). A remek napot kifogó Brianna Frasernek azonban nem remegett meg a keze, és a legjobbkor szerzett pontot a Sepsi-SIC-nek, amely végül 54–47-ről várta a találkozó utolsó tíz percét.

Ezt a negyedet is jól kezdték lányaink, olyannyira, hogy a 34. percben már 12 ponttal vezettek (61–49). Ekkor a játék menetével ellentétben Zoran Mikes időt kért, ez megtörte csapata lendületét, és az UNI Győr feljött háromra (61–58). Ezt követően itt is, ott is zörgött a háló, ám a véghajrában higgadtabban kosarazó háromszékiek 70–65-re diadalmaskodtak. A Sepsi-SIC ismét kihasználta a hazai pálya „előnyét”, és zsinórban második meccsét is megnyerte az Európa-kupában, míg magyar ellenfele sorozatban harmadik vereségét könyvelhette el.

A mezőny és ötszörös bajnokcsapatunk legjobbja a 26 pontig jutó Fraser volt, a túloldalon pedig a dupla duplát – 19 pont és 20 lepattanó – jegyző Beatrice Mompremier jeleskedett.

Női kosárlabda Európa-kupa, csoportkör – 3. forduló: Sepsi-SIC–UNI Győr 70–65 (21–13, 14–18, 19–16, 16–18) Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Zárt kapus mérkőzés. Vezette: Dumitru Stasiev (moldovai), Margarita Petrenkó (orosz), Suzana Vujicic (montenegrói). Sepsi-SIC: Pašić 15/3, Wallace 10/6, Ghizilă 6/6, Orbán 2, Fraser 26–Cătinean 3/3, Neagu 3/3, Croitoru, Podar 5/3, Botos, Nemes. Edző: Zoran Mikes. UNI Győr: Oroszova 13/9, Török 4, Dombai 12/6, Mompremier 19, Nagy 7/3–Colley 6, Révész, Markovic, Baffy, Révész, Varga 4. Edző: Iványi Dalma.

A csoport másik mérkőzésén a hazai pályán szereplő török Elazığ İl Özel Idare 66–78-ra kapott ki az ukrán BC Prometejtől.

A B-csoport állása: 1. Prometej (3/0) 6 pont, 2. Sepsi-SIC (2/1) 5 pont, 3. Elazığ (1/2) 4 pont, 4. Győr (0/3) 3 pont. A 4. forduló mérkőzései (november 3.): Sepsi-SIC–BC Prometej (19 óra), UNI Győr–Elazığ İl Özel Idare (19 óra).