Zuhan a liberálisok és Iohannis népszerűsége

Az Avangarde közvélemény-kutató intézet októberi adatsora szerint Florin Cîțu ügyvivő miniszterelnökben, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökében a megkérdezettek alig 7 százaléka bízik, míg egy hónappal korábban még 14 százalékos, áprilisban pedig – az államfővel azonos szintű – 29 százalékos volt a bizalom iránta.

A Szociáldemokrata Párt (PSD) által rendelt közvélemény-kutatás szerint a politikusok népszerűségi rangsorát a baloldali párt tisztségviselői vezetik: a párt kormányfőjelöltje, a koronavírus-járvány idején szakértőként sokat szereplő Alexandru Rafila szenátor, mikrobiológus bizalmi indexe 30, Marcel Ciolacu PSD-elnöké pedig 25 százalékon áll.

A jobboldal leghitelesebbnek tartott politikusa jelenleg Emil Boc kolozsvári (PNL) polgármester 24 százalékkal. A rangsorban negyedik Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár 23 százalékos indexét George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) társelnöke követi 20 százalékkal.

A jobboldali vezetőkbe vetett bizalom visszaesése a pártok támogatottságában is megmutatkozik. A PNL-re – amely a tavaly decemberi parlamenti választásokon kudarcként élte meg 26 százalékos eredményét – most a megkérdezettek alig 17 százaléka adná a voksát. A kormányból kilépett koalíciós partner, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) tavaly december óta két százalékpontot rontott: most 13 százalékon áll. A két éve ellenzékben lévő PSD-re immár a megkérdezettek 40 százaléka szavazna. Az AUR is erősödött: a tavalyi választásokon 9 százalékos támogatottságú nacionalista pártra most a megkérdezettek 14 százaléka szavazna. Az RMDSZ-t 5 százalékon mérte az Avangarde.