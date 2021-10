Mintafalu-díjjal tüntették ki Gelencét

Ilyés Botond polgármester tegnap megkeresésünkre elmondta: a francia nagykövetség és a kereskedelmi kamara által meghirdetett versenyre Gelence is benevezett a 2016 és 2019 között kifejlesztett Bioenergy Village programjával, Sebestyén Tihamér, a községháza munkatársa irányításával. Öröm számukra, hogy olyan nagyvárosokkal versenyeztek, mint Nagyszeben, Galac, Bodzavásár, Tulcea stb., és ők az egyedüli község a díjazottak közül. A legtöbb település tervekkel nevezett be, míg Gelence már megvalósításokkal szállt be a versenybe: már több éve élen jár a fahulladék biomasszaként történő újrahasznosításában, a település közintézményeinek többségében és egyre több magánlakásban is környezetbarát módon, fahulladékkal fűtik a kazánokat.

„Két évvel ezelőtt a községházán egy 100 kW teljesítményű faőrleményes kazánt szereltettünk be, és időközben több pályázatban is részt vettünk, amelyeknek köszönhetően fahulladékőrlőket és azok működtetéséhez használatos traktorokat is vásároltunk. Jelenleg már nemcsak a községháza épületében fűtenek biomasszás kazánnal, megújuló energiaforrással mintegy négyszáz négyzetméteres felületet, hanem a Jancsó Benedek-iskolában és az egyik óvodában is hasonló kazánok működnek, hamarosan pedig egy másik óvodában is ilyent szerelnek be. Ugyanakkor a Bingó Pékségben, több panzióban, rendezvénytermekben, valamint több mint harminc családi házban is biomasszás kazánt használnak” – mondotta az elöljáró.

A közelmúltban egy újabb pályázatnak köszönhetően a polgármesteri hivatal tetőzetén napkollektoros rendszert alakítottak ki, mely a víz melegítését szolgálja. Hamarosan egy 3,3 kW/h-s napelemrendszert is felszerelnek, amellyel a községháza teljes áramellátását fogják biztosítani. A díj egy novemberben sorra kerülő franciaországi tanulmányi úttal is jár – tette hozzá a polgármester.